UP News: हाउस टैक्स बकाया पर सख्ती, लखनऊ में उर्दू टीचिंग सेंटर समेत कई भवन सील

Urdu Teaching and Research Centre Tax Case: लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाउस टैक्स बकाया होने पर उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर, ट्रांसमिशन भवन और UPSIDC ऑफिस समेत कई बिल्डिंग्स को सील कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद चल रहे टैक्स रिकवरी ड्राइव के तहत सख्त कार्रवाई की गई.
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने हाउस टैक्स बकाया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सरकारी और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स को सील कर दिया. यह कार्रवाई लंबे समय से टैक्स न चुकाने की वजह से की गई. अधिकारियों के मुताबिक, कई नोटिस के बावजूद बकाया रकम का पेमेंट नहीं किया गया, जिससे यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ी.
दरअसल, नगर निगम की टीम ने गोमतीनगर में उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर, ट्रांसमिशन बिल्डिंग और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (UPSIDC) की बिल्डिंग को सील कर दिया. इन सभी इंस्टीट्यूशन्स पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक का हाउस टैक्स बकाया था. जोनल ऑफिसर शिल्पा कुमारी ने बताया कि उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर पर कुल 1 कोरड़ 23 लाख 93 हजार 473.92 पैसा का हाउस टैक्स बकाया था. ट्रांसमिशन बिल्डिंग पर 2 लाख 22 हजार 501 का हाउस टैक्स बकाया था. इसके अलावा, UPSIDC बिल्डिंग पर 5,273.41 का टैक्स बकाया था.
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इन संस्थानों को कई बार नोटिस जारी किया गया और बकाया टैक्स भरने का समय दिया गया. इसके बावजूद पेमेंट नहीं किया गया. बार-बार चेतावनी देने के बाद भी जब टैक्स नहीं भरा गया, तो नगर निगम ने बिल्डिंग्स को सील करने की कार्रवाई की. इस अभियान के दौरान नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कीं और संबंधित बिल्डिंग्स को सील कर दिया. टैक्स सुपरिटेंडेंट बनारसी दास और रेवेन्यू इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने अपनी टीमों के साथ कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई.
कितना है बकाया
इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने वार्ड राजा बाजार के मोहल्ला जनता नगरी में स्थित बिल्डिंग नंबर 195/GB पर भी कार्रवाई की. वहां स्थित यूपी शिक्षा निदेशक, सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े एक संस्थान पर कुल 46 लाख 81 हजार 970 का हाउस टैक्स बकाया था. लंबे समय तक पेमेंट न करने पर नगर निगम मौके पर पहुंचा और इस संस्थान को भी सील कर दिया. नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में लगातार हाउस टैक्स वसूली अभियान चलाया जा रहा है. जिन संस्थानों और बिल्डिंग मालिकों पर ज़्यादा रकम बकाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन ने दी चेतावनी
प्रशासन ने यह भी साफ़ किया कि अगर बकाया टैक्स जल्दी नहीं चुकाया गया, तो और बिल्डिंग सील की जा सकती हैं. नगर निगम ने सभी संस्थानों और बिल्डिंग मालिकों से अपील की है कि वे ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपना हाउस टैक्स चुकाएं. अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना और शहर में नियमों का पालन पक्का करना है.
