अब मध्य प्रदेश के एक दरगाह में मुसलमानों ने प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मांगी दुआ

नई दिल्ली: मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज हिन्दू समाज के साथ मुसलमानों के बीच भी काफी लोकप्रिय है. मुस्लिम समाज उनकी इज्ज़त करता है. यही वजह है कि उनके बीमार होने की खबर के बाद मुसलमान उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं. अजमेर, निजामुद्दीन से लेकर सऊदी अरब की मदीना मस्जिद तक में उनके लिए मुसलमान दुआ मांग रहे हैं.
अब मध्य प्रदेश के बैतूल से एक तस्वीर सामने आयी है, जहाँ एक दरगाह के अंदर प्रेमानंद महाराज की सेहतयाबी के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं. गुरुवार को बैतूल जिले की पहलवान बाबा की दरगाह पर मुस्लिम समाज के लोग हाथों में संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर और चादर लेकर पहुंचे थे. उन्होंने दरगाह पर पहले कुरान शरीफ की तिलावत की और प्रेमानंद महाराज की सेहत और लंबी उम्र के लिए अपने पाक परवरदिगार से दुआ मांगी. फिर महाराज के नाम की पहलवान बाबा के मजार पर एक चादर भी चढ़ाई गई.
इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जैसे संत समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं. वो हर मजहब का सम्मान करते हैं. इसलिए आज हम उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करने आए हैं. प्रेमानंद महाराज हमेशा इंसानियत की सेवा, आपसी प्रेम- सद्भाव और धर्मों के आपसी मेलजोल का पैगाम देते रहे हैं. उनकी तालीम बताती हैं कि मोहब्बत ही खुदा को पाने का रास्ता है, और इंसान की खिदमत ही सच्ची पूजा है.
आज बैतूल में मुस्लिम समाज की यह पहल न सिर्फ इंसानियत की मिसाल है, बल्कि यह उन विचारों को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो प्रेमानंद महाराज अपने ज़िन्दगी में देते आए हैं. जब लोगों के दिलों में मोहब्बत होगी तो नफरत की हर दीवार खुद ढह जायेगी.
गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब प्रेमानन्द महाराज के लिए मुसलमानों ने दुआ की है. अजमेर दरगाह में भी महाराज के नाम की चादर चढ़ा कर उनकी सेहत के लिए दुआ मांगी जा चुकी है.
