मुस्लिम होकर राखी बेचना क्या है गुनाह? नाप छिपाने का लगाया आरोप; युवक गिरफ्तार
मुस्लिम होकर राखी बेचना क्या है गुनाह? नाप छिपाने का लगाया आरोप; युवक गिरफ्तार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक फरमान पर ग्रामीणों ने पहचान छिपाकर राखी बेचने के आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 09, 2025, 03:43 PM IST

मुस्लिम होकर राखी बेचना क्या है गुनाह? नाप छिपाने का लगाया आरोप; युवक गिरफ्तार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम में रखी बेचने वाले एक मुस्लिम युवक को ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ग्रामीणों ने राखी बेचने वाले उस युवक पर आरोप लगाया कि वह अपना मुस्लिम पहचान छिपाकर राखी बेच रहा था. आरोपी युवक ने पूछताछ के दौरान अपना नाम फरमान बताया है. फरमान पर यह भी आरोप है कि उसने बीना पूछे एक महिला का वीडियो भी बना ली थी. हालांकि इस बात की अभीतक पुष्टि नहीं हो पाई है. 

यह मामला रतलाम जिले के धामनोद क्षेत्र  का है. यहां एक मुस्लिम युवक फरमान पर आरोप है कि उसने अपना नाम राजू बताकर राखी बेज रहा था. जब ग्रामीणों ने उसकी पहचान को लेकर पूछताछ की तो उसने अपना असली नाम फरमान बताया.

ग्रामीणों ने फरमान पर आरोप लगाया है कि फरमान ने उसी इलाके की एक महिला का बिना अनुमति के वीडियो बनाया था और उसे रील के रूप में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. हालांकि अभी तक इस आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई है. 

ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी तरह से पहचान छिपाकर क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. कथित नाम  बदलकर रखी बेचने वाली घटना के बाद पुलिस ने सभी से सतर्क रहने और ऐसे संदिग्ध लोगों को देखते ही पुलिस को सूचीत करने की अपील की है. ग्रमीणों ने इस मामले में फरमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. 

गौरतलब है कि हमारे समाज में हिंदू-मुसलमान के बीच खाई और बढ़ती जा रही है. मुस्लिम दुकानदारों पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि मुस्लिम कारोबारी और दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर काम करते है और हिंदू ग्राहकों को धोखा देते हैं. इस तरह की घटना खास तौर पर श्रावण के महीने में देखने को मिलते हैं. 

