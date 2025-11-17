Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3007739
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

मदीना बस हादसे में 42 हाजियों की मौत से दुखी है ये मुस्लिम संगठन, मगफिरत की दुआ की

Jamaat e Islami Hind on Madina Bus Accident: सऊदी अरब के मदीना से 60 किलोमीटर पहले एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई. इस दुर्घटना में 42 हाजियों की मौत हो गई. इस बीच, जमात-ए-इस्लामी हिंद (डेआईएच) ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

मदीना बस हादसे में 42 हाजियों की मौत से दुखी है ये मुस्लिम संगठन, मगफिरत की दुआ की

Saudi Bus Accident: मदीना के पास हुए भीषण बस हादसे में 42 उमरा यात्रियों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. मृतकों में ज्यादातर हाजी हैदराबाद से थे. इस घटना पर जमात-ए-इस्लामी हिंद (डेआईएच) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने गहरा दुख व्यक्त किया.

सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया को जारी बयान में कहा, "हम इस त्रासदी से बेहद व्यथित हैं. मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं. हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाना है. ये सभी मुबारक लोग एक पाक सफर पर थे और एक पवित्र इबादत की अदायगी कर रहे थे. हजरत नबी ने फरमाया है कि हज और उमरा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि उमरा अदा करते हुए जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें अल्लाह शहादत का मुकाम और जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाए."

जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने भारत सरकार से मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द भारत लाने की प्रक्रिया तेज करने की अपील की. उन्होंने दुर्घटना में घायल बचे यात्री के लिए व्यापक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की. सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने आगे कहा कि सरकार को इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे इस दर्दनाक हादसे से उबर सकें. आखिर में उन्होंने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह तआला परिवारों को सब्र अता फ़रमाए और मरहूमीन को मगफिरत व जन्नतुल फिरदौस में जगह प्रदान करे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दुखद हादसे पर दुख जताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Madina Bus Accident

Trending news

Bihar Election 2025
“पैसों से खरीदे गए वोट”, बिहार चुनाव 2025 पर मुस्लिम सांसद का गंभीर आरोप
Saudi arabia news
बीमार और कमजोर के लिए सऊदी सरकार ने बंद किया 'हज के दरवाजे': मुसलमान हुए नाराज!
Saudi bus accident
Saudi: जहां थम गई 42 लोगों की सांसें, वहीं शोएब की टूटती सांसों ने नहीं मानी हार
Bangladesh news
फांसी की सजा से शेख हसीना पर बढ़ा दबाव; क्या भारत करेगा बांग्लादेश को प्रत्यर्पित?
Azam Khan news
चार दिन की चांदनी फिर अँधेरी रात; 2 माह बाद फिर आज़म खान को बेटे समेत 7 साल की जेल
Alakhnath Temple
ज़मील अहमद की 11 बीघा ज़मीन पर अलखनाथ मंदिर के महंत की बुरी नज़र; कोर्ट ने रोका काम!
ICT verdict death penalty sheikh hasina
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व PM को फांसी की सजा; इस अपराध में दोषी करार
Saudi Bus Accident news
Saudi Bus Accident: दिल्ली, हैदराबाद और रियाद में इन Helpline नम्बर्स पर लें जानकारी
Protest Against Delhi car blast in UP
दिल्ली हमले के बाद अतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों का प्रदर्शन, UP में फूंके गए पुतले
Akhlaq Khan Mob Lynching Case
अखलाक के कातिलों पर मेहरबान योगी सरकार, मॉब लिंचिंग का केस वापस लेने पर भड़का विपक्ष