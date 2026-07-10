/ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन का शक, महाराष्ट्र ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी

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Maharashtra News: महाराष्ट्र ATS ने पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहज़ाद भट्टी से कथित कनेक्शन के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने शुक्रवार को राज्य भर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह अभियान कुछ लोगों के पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहज़ाद भट्टी के साथ सोशल मीडिया पर कथित कनेक्शन के सिलसिले में चलाया गया. ATS के मुताबिक, मुंबई, ठाणे, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वरी, नवी मुंबई, मीरा रोड, भयंदर, सांगली, सतारा और छत्रपति संभाजीनगर समेत कई जगहों पर तलाशी ली जा रही है.
ATS ने कहा कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो कथित तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए भट्टी के संपर्क में थे. इस ऑपरेशन के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है. यह तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा बुधवार को पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहज़ाद भट्टी से जुड़े दो कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और दिल्ली और पंजाब से छह संदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करने के बाद चलाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि भट्टी के कहने पर राजधानी की अहम जगहों पर पेट्रोल बम से हमले करने की कथित साज़िश रची गई थी.
जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सिविल लाइंस में न्यू पुलिस लाइंस, आनंद विहार इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT), एक रेलवे स्टेशन और दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाज़ार इलाकों की रेकी (निगरानी) की थी. उनके मोबाइल फोन से इन जगहों के वीडियो कथित तौर पर बरामद किए गए और एक प्रतिबंधित मैसेजिंग ऐप के ज़रिए भट्टी को भेजे गए थे. सूत्रों ने आगे बताया कि जांच के दौरान मिली सोशल मीडिया चैट से पता चला कि भट्टी कथित तौर पर आरोपियों में से एक, दानिश उर्फ चांद मिया को "सामान" की डिलीवरी और स्टोरेज के बारे में निर्देश दे रहा था. जांचकर्ताओं का मानना है कि इस "सामान" का मतलब उन पेट्रोल बमों से था जिनका इस्तेमाल हमलों के लिए किया जाना था.
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इससे पहले जांच के दौरान राजघाट के पीछे विजय घाट से पेट्रोल बम बरामद किए थे. जांचकर्ताओं के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए छह आरोपी पाकिस्तान में बैठे 10 अन्य लोगों के भी संपर्क में थे जो कथित तौर पर भट्टी के लिए काम कर रहे थे. जांच में उनकी भूमिका और इस बड़ी साज़िश में उनकी कथित संलिप्तता की पड़ताल की जा रही है. जांचकर्ताओं ने बताया कि दानिश उर्फ चांद मिया को कथित तौर पर दिल्ली में रेकी करने और हमलों की योजना बनाने का काम सौंपा गया था और ऑपरेशन के सफल होने पर उसे 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था. आरोप है कि उसके साथी सलमान की ज़िम्मेदारी हमले को रिकॉर्ड करने और उसका फ़ुटेज भट्टी को भेजने की थी.
एक और आरोपी तैयब पर हथियारों की खेप लेने और उसे बेचने का आरोप है, जबकि ज़ुबैर खान पर अमृतसर से खेप को लाने-ले जाने का आरोप है. अली फजल पर हथियार बेचने की जिम्मेदारी थी और मलकित सिंह ने पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए गिराए गए हथियारों को नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाने में मुख्य कड़ी का काम किया. सीमा पार के इस कथित नेटवर्क और पाकिस्तान में बैठे दूसरे हैंडलर्स की भूमिका की जांच जारी है.