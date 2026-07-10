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ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन का शक, महाराष्ट्र ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी

Maharashtra News: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने पाकिस्तान में बैठे कथित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया पर जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. इस सिलसिले में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड, सांगली, सतारा और छत्रपति संभाजीनगर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 10, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:35 PM IST
ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन का शक, महाराष्ट्र ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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