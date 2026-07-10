/ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से कनेक्शन का शक, महाराष्ट्र ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इससे पहले जांच के दौरान राजघाट के पीछे विजय घाट से पेट्रोल बम बरामद किए थे. जांचकर्ताओं के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए छह आरोपी पाकिस्तान में बैठे 10 अन्य लोगों के भी संपर्क में थे जो कथित तौर पर भट्टी के लिए काम कर रहे थे. जांच में उनकी भूमिका और इस बड़ी साज़िश में उनकी कथित संलिप्तता की पड़ताल की जा रही है. जांचकर्ताओं ने बताया कि दानिश उर्फ ​​चांद मिया को कथित तौर पर दिल्ली में रेकी करने और हमलों की योजना बनाने का काम सौंपा गया था और ऑपरेशन के सफल होने पर उसे 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था. आरोप है कि उसके साथी सलमान की ज़िम्मेदारी हमले को रिकॉर्ड करने और उसका फ़ुटेज भट्टी को भेजने की थी.