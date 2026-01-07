Advertisement
'ये छात्र पढ़ने आते हैं या आतंक फैलाने?' JNU में नारेबाज़ी पर भड़के मुस्लिम नेता

Haji Arafat Sheikh on JNU Controversy: हाजी अराफ़ात शेख ने JNU में लगाए गए विवादित नारों को लेकर छात्रों पर तीखा हमला किया. उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्र JNU में पढ़ने जाते हैं या देश विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने जाते हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 07, 2026, 08:55 AM IST

JNU Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में JNU के पूर्व छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया. इस फैसले पर कई नेताओं और सोशल एक्टिविस्ट्स ने प्रतिक्रिया दी. इस बीच लेफ्ट विंग के छात्रों ने JNU में विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. इस घटना के बाद देश की सियासत गरमा गई है. इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी नेता हाजी अराफ़ात शेख ने JNU में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या छात्र वहां पढ़ने जाते हैं या आतंकवाद फैलाने?

हाजी अराफात शेख ने कहा कि JNU में जिस तरह की बातें होती हैं, वह कई सालों से देखी जा रही हैं. जो राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर अपनी बात नहीं कह पातीं, वे छात्रों के ज़रिए ऐसा करने की कोशिश करती हैं. मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही फैसला करेगा. 3000 से ज़्यादा पेपर जमा किए गए हैं और पुलिस ने 30,000 से ज़्यादा सबूत दिए हैं. क्या उस मामले को लेकर ऐसे नारे लगाना सही है?

उन्होंने कहा कि उनके लिए एक अच्छा वकील नियुक्त किया जाना चाहिए. कानून और संविधान नाम की कोई चीज़ होती है और चीज़ें उसी के हिसाब से चलनी चाहिए. इसी के तहत देखा जाएगा कि वे दोषी हैं या नहीं. अगर हर चीज़ का दोष प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर डाला जाए, तो यह सही नहीं है. हाजी अराफ़ात शेख ने आरोप लगाया कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब दिल्ली में किसकी सरकार थी? किसके समर्थन से यह सब हो रहा था? अब वे लोग चले गए हैं. जो बीज बोए गए थे, अब उनका फल मिल रहा है. उन्होंने हर बात के लिए प्रधानमंत्री को दोष देने के बजाय कानून का सहारा लेने की सलाह दी और कहा कि छात्रों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए.

उन्होंने सवाल किया कि JNU में क्या पढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या ये लोग वहां पढ़ने जा रहे हैं या आतंकवाद फैलाने? यह एक बड़ा सवाल है. वहां के प्रोफेसर और मैनेजमेंट भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. ऐसी आवाज़ें हमेशा वहीं से क्यों उठती हैं? हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन ऐसे नारे लगाना गलत है.

