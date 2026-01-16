महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में नारंगी के साथ ही 'हरे' की लहर; AIMIM 74 सीटों पर आगे

Owaisi AIMIM Seats in Maharashtra Civic Poll result: महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बेहद चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में अपनी पहली जीत का दावा करते हुए AIMIM की उम्मीदवार मेहज़बीन खान ने वार्ड नंबर 134 से जीत हासिल की. BMC चुनावों में, AIMIM ने अब तक दो सीटें जीती हैं, और ऑफिशियल ट्रेंड्स में भी पार्टी दो वार्ड में आगे चल रही है. 227 मेंबर वाली कॉर्पोरेशन के लिए काउंटिंग जारी है.

मुंबई के अलावा, AIMIM ने राज्य के कई दूसरे नगर निगमों में भी शानदार प्रदर्शन किया है. संभाजीनगर नगर निगम में, AIMIM ने 116 में से 16 सीटें हासिल कीं, और यहाँ एक अहम दावेदार के तौर पर उभरी है. धुले में, पार्टी ने 74 सदस्यों वाली नगर निगम में 8 सीटें जीतीं हैं. अमरावती नगर निगम में, AIMIM ने 87 वार्ड वाली नगर निगम में 3 सीटें जीतीं हैं. जालना में, पार्टी ने 65 सदस्यों वाली नगर निगम में 2 सीटें जीतीं हैं, और मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, AIMIM 84 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज कर चुकी है. परभणी में, पार्टी ने 65 वार्ड वाली सिविक बॉडी में एक सीट हासिल की. AIMIM अभी राज्य भर की 29 नगर निगमों में से लगभग 74 सीटों पर जीत रही है या आगे चल रही है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMM) ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में एक अहम राजनीतिक ताकत के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है. इस वजह से महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में पार्टी की अहमियत और बढ़ गई है.

महाराष्ट्र में पार्टी की इस जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद होंगे और आने वाले उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगी. महाराष्ट्र नगर निगम में ओवैसी की पार्टी की जीत के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि AIMIM एक वोट कटवा पार्टी है या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ती है. इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर इलाकाई पार्टियाँ अपने गैर- भाजपा गठबन्धन में AIMIM को साथ रखने के लिए मजबूर होंगी. इससे ओवैसी की पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर उभरेगी. दूसरे दलों को इसका यकीनी तौर पर नुक्सान उठाना पड़ सकता है, लेकिन AIMIM और भाजपा दोनों फायदे में रहेगी. ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में ओवैसी की पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं, भले ही इसके लिए दीगर गैर- भाजपा दलों को बुरे दिन देखने पड़े!