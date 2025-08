महाराष्ट्र के पुणे में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मस्जिद पर हमला; इलाके में साम्प्रदायिक तनाव

Pune Communal Tension: महाराष्ट्र के पुणे के दौंड तालुका के यवत इलाके में शुक्रवार को अचानक हिंदू-मुस्लिम तनाव फ़ैल गया. बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम नौजवान द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से ये तनाव फ़ैल गया है.

Hindu-Muslim Tension in Yavat, Daund Taluka pune Tension arose due to an objectionable post made by a Muslim youth on a WhatsApp group. Preliminary information that some youths in Yavat village vandalized a mosque, and stones were pelted at the house of the Muslim youth. Police… pic.twitter.com/x7wUyD8S1l

— NextMinute News (@nextminutenews7) August 1, 2025