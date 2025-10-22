'मुस्लिम-हिंदू साथ रहते थे, BJP ने 12 साल में फैलाई नफरत', अबू आजमी का बड़ा बयान

Abu Azmi on Nitesh Rane: महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आज़मी ने नितेश राणे की हाजी अली में हनुमान चालीसा टिप्पणी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू सदियों से साथ रहते आए हैं, बीजेपी नफरत फैलाकर सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है.
Abu Azmi on Nitesh Rane: महाराष्ट्र सपा के चीफ अबू आजमी ने बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की हाजी अली में हनुमान चालीसा वाली टिप्पणी पर पलटवार किया. यह टिप्पणी पुणे के शनिवार वाड़ा परिसर में तीन महिलाओं द्वारा कथित तौर पर नमाज़ अदा करने का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद की गई थी.
उन्होंने नितेश राणे पर पलटवार करते हुए कहा, "मुस्लिम और हिंदू साथ-साथ रहते थे. आप (भाजपा) 10-12 साल से सत्ता में हैं और नफ़रत का खूनी नाच कर रहे हैं. दुनिया आपकी नफ़रत देख रही है. आप हाजी अली में जाप क्यों करेंगे? क्या वह कोई मंदिर था जहां नमाज़ पढ़ी जाती थी? अगर आप हाजी अली में हैं और नमाज़ पढ़ने का समय हो गया है, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा. मुसलमानों का दिल बड़ा होता है."
यह घटना पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में नमाज़ अदा करते हुए तीन अज्ञात महिलाओं के कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुई है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस वीडियो का बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और अन्य संगठनों के सदस्यों ने विरोध किया है.
सीएम ने दिया बड़ा बयान
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि पुणे के शनिवार वाड़ा परिसर में नमाज़ अदा करने के आरोप में तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, "बिना अनुमति के कुछ भी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे."
क्या है पूरा मामला
पुणे सिटी पुलिस के मुताबिक, संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे हुई, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वे (ASI) के एक अधिकारी ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इस वीडियो के बाद रविवार को भाजपा सांसद (राज्यसभा) मेधा कुलकर्णी और शहर के दक्षिणपंथी संगठन के अन्य सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने नमाज अदा करने वाली जगह पर शुद्धिकरण की रस्म भी निभाई.