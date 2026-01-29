KGMC बनने से 500 साल पहले से है दरगाह; डिमोलिशन नोटिस पर भड़के मौलाना असद मदनी

Asad Madani News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कॉलेज कैंपस के पास मौजूद ऐतिहासिक दरगाहों को लेकर जारी किए गए डिमोलिशन नोटिस पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे संविधान और कानून का खुला उल्लंघन बताया और मांग की कि कॉलेज प्रशासन तुरंत इन नोटिसों को वापस ले. मौलाना मदनी ने कहा कि हजरत हाजी हरमैन शाह और हजरत मखदूम शाह मीना से जुड़ी ये दरगाहें कोई नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि 500 ​​से 700 साल पुरानी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत स्थल हैं.

उन्होंने साफ किया कि KGMU की स्थापना 1912 में हुई थी, जबकि ये दरगाहें उससे सदियों पहले से मौजूद थीं. इसलिए यह दावा कि दरगाहें कॉलेज परिसर में अवैध रूप से बनाई गई हैं, पूरी तरह से गुमराह करने वाला और झूठा प्रचार है. उन्होंने बताया कि कॉलेज की स्थापना के समय, दरगाहों की ज़मीन को साफ तौर पर अलग किया गया था और यूनिवर्सिटी कैंपस से अलग रखा गया था. यह तथ्य खुद साबित करता है कि दरगाहों की जमीन का एक अलग और सुरक्षित कानूनी दर्जा है. मौलाना मदनी ने कहा कि इस तरह से गलत जानकारी फैलाना और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक है.

मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि यह ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड एक वैध वक्फ संपत्ति है, और इस पर वक्फ अधिनियम, 1995 लागू होता है. वक्फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद पर फैसला करने या कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ सक्षम अदालत के पास है, न कि किसी मेडिकल कॉलेज या उसके अधिकारियों के पास. इसलिए, अदालत के आदेश के बिना नोटिस जारी करना और तोड़फोड़ करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.

26 अप्रैल 2025 की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर के.के. सिंह की देखरेख में हजरत हाजी हरमैन शाह दरगाह परिसर के अंदर वजू करने की जगह, नमाज के कमरे और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बिना किसी अदालत के आदेश के तोड़ दिया गया. मौलाना मदनी ने इस कार्रवाई को एकतरफा, गैरकानूनी और डर का माहौल बनाने की कोशिश बताया.