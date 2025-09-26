Advertisement
शोपियां में NIA ने इन संगठनों पर कसा शिकंजा, हथियार सप्लायर की जमीन और मकान अटैच

Jammu and Kashmir News: NIA ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां में हिज़बुल मुजाहिदीन के सहयोगी तारिक अहमद मीर की संपत्तियां जब्त कर लीं. उस पर आतंकियों को हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करने का आरोप है. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:14 PM IST

शोपियां में NIA ने इन संगठनों पर कसा शिकंजा, हथियार सप्लायर की जमीन और मकान अटैच

Jammu and Kashmir News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवादी समर्थक संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. NIA ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी सहयोगी की संपत्तियों को ज़ब्त कर लिया है. NIA के मुताबिक, यह कार्रवाई आतंकवाद को बढ़ावा देने के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा है.

एजेंसी ने बताया कि जम्मू स्थित NIA की विशेष अदालत के आदेश पर तारिक अहमद मीर की संपत्ति अटैच की गई है. तारिक अहमद मीर को अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप है कि वह हिज़बुल मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकियों को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराता था. तारिक अहमद मीर को HM के आतंकी सैयद नविद मुश्ताक का करीबी माना जाता है.

NIA के मुताबिक, जब्त की गई संपत्ति में शोपियां के मालेदरा गांव में 780 वर्गफुट जमीन पर बना पक्का मकान और 8 मारला जमीन शामिल है. इन जमीनों के रिकॉर्ड में एक को शमीलात (खहचराई) और दूसरी को अबी-सौम के रूप में दर्ज किया गया है. एजेंसी ने कहा कि तारिक अहमद मीर के खिलाफ अक्टूबर 2024 में ही IPC, आर्म्स एक्ट और UAPA की धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था. 

NIA ने किया बड़ा दावा
NIA का कहना है कि यह कार्रवाई आतंकवाद के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्तियों को जब्त करने और आतंकियों व उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है. हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को रोकने के बाद भी सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में आतंकियों, उनके ओवरग्राउंड वर्करों और मददगारों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं.

BSF रख रही है नजर
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से LoC और अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए हथियार, गोला-बारूद और नकदी पहुंचाकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है. इसी वजह से 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (LoC) पर सेना और 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF कड़ी चौकसी कर रही है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

