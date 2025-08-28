Malegaon Blast: क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!
Malegaon Blast: क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!

Malegaon Blast: एनआईए ने कहा कि वह अभी भी प्रज्ञा ठाकुर और 6 अन्य को बरी करने वाले अदालती फैसले का अध्ययन कर रही है. अपील पर फैसला अभी बाकी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Aug 28, 2025

Malegaon Blast: क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!

Malegaon Blast: 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. इस बीच NIA ने कहा कि कोर्ट के आदेश का  अध्ययन कर रही है. साथ ही एजेंसी साफ कर दिया है कि फिलहाल अपील दायर करने पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है और कानूनी राय ली जा रही है.

एनआईए के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि अदालत के आदेश का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है. इसके बाद ही तय होगा कि इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाए या नहीं. एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक, जब भी कोर्ट किसी मामले में आदेश देती है, तो सबसे पहले उसे मुख्य जांच अधिकारी (CIO) को भेजा जाता है. इसके बाद कानूनी टीम की राय ली जाती है और फिर अपील की प्रक्रिया पर निर्णय होता है.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि सामान्य तौर पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का समय 30 दिनों के भीतर होता है. वहीं, अपील दायर करने के लिए 90 दिनों तक की समय सीमा उपलब्ध है. इसलिए एजेंसी कानूनी दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को देखकर ही आगे की कार्रवाई तय करेगी.

कोर्ट ने किया था 7 लोगों को बरी
दरअसल, 31 जुलाई को एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था. विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूत पेश करने में असफल रहा. 

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में यह विस्फोट हुआ था. यह घटना रमजान के पवित्र महीने में हुई, जब मस्जिद के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में बम धमाका हुआ. धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. विस्फोट के तुरंत बाद इलाके में तनाव फैल गया और हिंसक हालात बन गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिससे जांच और भी मुश्किल हो गई. बाद में एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली.

