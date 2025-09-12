Shahi Idgah: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया अपना जवाब, अब मुस्लिम पक्ष की बारी; जानें हाईकोर्ट का कब आएगा फैसला
Shahi Idgah: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया अपना जवाब, अब मुस्लिम पक्ष की बारी; जानें हाईकोर्ट का कब आएगा फैसला

Shahi Idgah Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया है. जानें अब कब होगी सुनवाई...

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:40 PM IST

Shahi Idgah: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया अपना जवाब, अब मुस्लिम पक्ष की बारी; जानें हाईकोर्ट का कब आएगा फैसला

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ( 12 सितंबर) मथुरा के शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर बड़ी सुनवाई हुई है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया है. यह जवाब दाखिल मुस्लिम पक्ष की उस मांग पर किया गया है, जिसमें उन्होंने सूट नंबर 17 को प्रतिनिधि बनाए जाने के बाद बाकी वादों को निष्क्रिय (डिसमिस) करने की अपील की थी.

हिंदू पक्ष ने कहा कि दूसरे वादों को निष्क्रिय करना सही नहीं है और हर वाद का अपना महत्व है. इसलिए बाकी वादों को भी चलने दिया जाए. हिंदू पक्ष ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि अब इस मामले के वाद बिंदु (issues) तय कर दिए जाएं, ताकि आगे की सुनवाई स्पष्ट हो सके.

मुस्लिम पक्ष को समय मिला
कोर्ट ने हिंदू पक्ष के जवाब पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज करने के लिए वक्त दिया है. यानी अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में लिखित रूप से बताएगा कि हिंदू पक्ष के जवाब पर उनकी आपत्ति क्या है. वहीं, इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट 26 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. इस विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में चल रही है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है. इस मामले से जुड़े कुल 18 वाद (केस) अलग-अलग समय पर मथुरा की निचली अदालत में दाखिल किए गए थे. इन सभी वादों की अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है. हाईकोर्ट ने पहले ही सूट नंबर 17 को इस विवाद का प्रतिनिधि वाद घोषित कर दिया था. यानी, यह मुकदमा बाकी वादों की ओर से भी दलील पेश करने वाला केस माना जाएगा.

;