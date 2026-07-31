/मौलाना जर्जिस के सर पर किसका हाथ; श्री कृष्ण के बाद अब भगवान् शिव पर दिया विवादित बयान!

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नई दिल्ली: भगवान कृष्ण को पांच वक़्त के नमाज़ी बताने वाले उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी ने अब भगवान शिव को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. जर्जिस लगातार हिन्दू देवताओं को टारगेट कर बयान दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ हिन्दू समाज में, बल्कि मुस्लिम समाज में भी जर्जिस को लेकर गहरी नाराजगी है, और लोग उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
बताया जा रहा है कि मौलाना जर्जिस ने नया विवादित बयान पिछले 22 जुलाई को बिहार के कटिहार जिले में एक तक़रीर के दौरान दिया था. उन्होंने भगवान शिव और ब्रम्हा को लेकर बेहद मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू समाज के साधु-संतों के साथ ही आम लोग इस पर भड़क गए हैं. लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मौलाना जर्जिस लगातार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, और उनके खिलाफ अबतक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे बयान देने में क्या उन्हें डर नहीं लगता है ? उन्हें ऐसा बोलने का साहस कौन दे रहा है? क्या उन्होंने समाज में जहर घोलने का ठेका ले रखा है ?
गौरतलब है कि मौलाना जर्जिस अंसारी का इस तरह का मुतनाज़ा बयान कोई पहला बयान नहीं है. इसी महीने में उनका एक और पुराना बयान सामने आया था, जो उन्होंने पिछले साल पश्चिम बंगाल में एक तक़रीर के दौरान दिया था. उस बयान में जर्जिस अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण को 'पांच वक्त का नमाजी' बताया था. साथ में ये भी दावा किया था कि अगर किसी को मेरे इए दावे पर शक हो तो, वो श्रीमदभगवद्गीता के छठवें अध्याया का दसवा मंत्र देख सकता है. जर्जिस के इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारी विवाद पैदा हुआ था. साधु-संतों ने इसे सीधा हिन्दू धर्म पर हमला बताया था. कुछ संतों ने मौलाना का सर काटकर लाने वाले को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया था.
एक हिंदू संगठन से जुड़े नेता देवेंद्र तिवारी मौलाना जर्जिस के विरोध में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भगवद्गीता लेकर इटावा स्थित उनके घर और मस्जिद में गीता का पाठ करने के इरादे से जा रहे थे, तो पुलिस से उन्हें रोक दिया था.
श्री कृष्ण को पांच वक्त का नमाजी बताने के बाद से मौलान जर्जिस गायब हो गए थे, फिर हफ्ते भर बाद उन्होंने अचानक एक वीडियो सन्देश जारी कर अपने बयान पर माफ़ी मांगी थी, और ये भी कहा था कि उनके बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है. उनके कहने का ये मतलब नहीं था.
उस वक़्त मुस्लिम समाज और उलेमा ने भी जर्जिस के इस बयान की निंदा की थी, और इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाल बयान बताया था. दरअसल, मौलाना जर्जिस का कृष्ण को नमाजी बताने का बयान सरासर झूठ पर आधारित बयान था. भगवान् श्री कृष्ण का मामला इस्लाम धर्म में नमाज़ शुरू होने से हजारों साल पहले का है. इस्लाम में पहले नमाज़ नहीं होती थी, ये आखिरी पैगम्बर मुहम्मद साहब के समय शुरू हुआ था, इसलिए कृष्ण को नमाज़ी बाताना एक दुष्प्रचार के अलावा कुछ नहीं है.
कृष्ण विवाद के बाद अब जर्जिस ने भगवान् शिव को लेकर विवादित बयान दिया है. ये सब जानते-समझते हुए कि उनके पुराने बयान पर भारी विवाद और तनाव पैदा हुआ था.
जर्जिस के बयान पर इस्लामिक स्कॉलर और मुफ़्ती शमशुद्दीन नदवी कहते हैं, " इस्लाम 'लकुम दी न कुम वल य दीन' का पैगाम देता है. यानी तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक.' इस्लाम किसी दूसरे धर्म या उसके पैगंबरों की आलोचना की इजाज़त नहीं देता है. सबका सम्मान करना सीखता है. जर्जिस का बयान निहायत ही वाहियात बयान है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए."
जर्जिस के बयान पर वरिष्ठ पत्रकार हैदर क़ाज़ी कहते हैं, " गाय को योगी आदित्यनाथ की अम्मा बताने वाले बिहार के मौलाना की तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, मार- मारकर उसकी टाँगे तोड़ दी जाती है, लेकिन जर्जिस के भगवान श्री कृष्ण और शिव पर विवादित बयान देने के बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी न हो तो समझना चाहिए कि ये बयान दिया नहीं गया है बल्कि दिलाया जा रहा है."
एक आम मुसलमान भी इस बात से इत्तिफाक रखता है कि जर्जिस का लगातार हिन्दू देवताओं के खिलाफ बयान देना, और उसकी गिरफ्तारी न होना शक पैदा करता है. जर्जिस या तो पैसे लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं या किसी अन्य दबाव में ऐसा कर रहे हैं. जर्जिस अगर मौलान हैं, तो उन्हें इतनी समझ ज़रूर होगी कि इस तरह के बयान इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ होने के साथ ही देश की मौजूदा हालात के खिलाफ है. ऐसे बयान समाज में हिन्दू-मुस्लिम के बीच नफ़रत की खाई को और गहरी करते हैं. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस वक़्त राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले के बाद हिन्दू समाज में भाजपा सरकार के प्रति पैदा हुए आक्रोश को कम करने या उसका रुख मोड़ने के लिए भी इस तरह के विवादित बयान किसी मौलाना से दिलवाए जा सकते हैं.
कुछ लोगों ने इस बात की भी आशंका जाहिर की है कि मौलाना जर्जिस अंसारी किसी विदेशी ताकतों के बहकावे या लालच में आकर भी ऐसा बयान दे सकते हैं, ताकि देश में हिन्दू- मुस्लिम एकता को चोट पहुंचा कर उनके बीच टकराव पैदा किया जा सके.