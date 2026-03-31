Opinion: कासमी भी, चतुर्वेदी भी, लेकिन बात कहने का सलीका नहीं, सलीम!

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बात चाहे बे-सलीक़ा हो 'कलीम'

बात कहने का सलीक़ा चाहिए!

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शायर कलीम आजिज़ का ये शेर संवाद कला के महत्व पर जोर देता है. शायर यहाँ कहना चाहता है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन अपने शब्दों के चयन और कहने के अंदाज़ से उसे भी ग्राह्य बनाया जा सकता है. यानी बिना लाठी-डंडा चलवाए और सिर फोड़वाए भी किसी कठोर सन्देश को बिना किसी बाधा या डर-भय के रिसीवर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है! बादशाह कैद भी नहीं करेगा और फांसी पर भी नहीं लटकाएगा! लेकिन इतनी-सी बात मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी उर्फ़ सालिम चतुर्वेदी के पल्ले नहीं पड़ी!

बिहार के पूर्णिया के मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी उर्फ़ सालिम चतुर्वेदी को उत्तर प्रदेश STF ने 30 मार्च को बिहार के पूर्णिया से उठा लिया था. STF ने उन्हें बिना बिहार पुलिस की सूचना दिए अपहर्ताओं की तरह सिविलन ड्रेस में उठा लिया और उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चली गई. रात भर कुटाई करने के बाद सुबह माफ़ी वाला वीडियो जारी करवा दिया है.

अपने माफीनामे में सालिम ने कहा, " मैं, अब्दुल्ला सालिम कासमी, अपने जुर्म का ऐतराफ कर रहा हूँ. 5 मई सन 2024 को भागलपुर में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरे स्पीच में कुछ ऐसी गन्दी बाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए निकल गई थी, जो नहीं निकलनी चाहिए थी. मैं अपनी गलती का ऐतराफ करता हूँ, और CM साहेब से भी माफ़ी मांगता हूँ." मौलाना ने भविष्य में ऐसी गलती कभी न करने और बाकी मौलाना को भी सार्वजनिक मंचों से ऐसी तक़रीर न करने की नसीहत दी है.

मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी को 31 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट के निवासी हैं. वो काफी पॉपुलर मौलाना हैं. उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी जबरदस्त है. लाखों लोग उनके फॉलोअर्स और प्रशंसक हैं. उनकी तकरीर के लिए महीनों पहले बुकिंग करानी होती है. बताया जा रहा है कि एक-दो घंटे की तक़रीर के वो 50 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं.

मौलाना अब्दुल्ला सालिम सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद मदरसे वाले देवबंदी विचारधारा से पढ़े- लिखे हैं, इसलिए खुद को कासमी कहते हैं. मौलाना मुहम्मद कासिम नानोतवी (1832-1880) भारत के सुन्नी हनफी विचारधारा के बड़े इस्लामी विद्वान,धर्मशास्त्री और सूफी थे. वो दारुल उलूम देवबंद (1866) के फाउंडर मेम्बर्स में से एक थे. उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी. इसलिए इस विचारधारा से पढ़े मौलाना और उलेमा अपने नाम में कासमी लगाते हैं.

मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के सीमांचल में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी जुड़े रहे हैं. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो जोकीहाट विधानसभा सीट से पार्टी की तरफ से विधायकी के टिकट के भी दावेदार थे, लेकिन मुर्शिद आलम ने टिकट का दाम देना में उन्हें पछाड़ दिया, और आज वो जोकीहाट से AIMIM के विधायक हैं.

मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी खुद को चतुर्वेदी भी कहते हैं. चतुर्वेदी या तो उन्हें कहा जाता है, जो हिन्दू धर्म के चारों वेदों का अध्ययन कर चुका हो, या फिर वो जाति से ब्राह्मण हो और टाइटल के तौर पर अपने नाम में द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी आदि सरनेम लगाता हो. मौलाना न तो ब्राह्मण हैं, और न उनके चरों वेद पढने का कोई प्रमाण हैं. हाँ, इतना ज़रूर है कि वो अपनी तकरीरों में कभी-कभी संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग करते हैं.

बात सीधी-सी है कि अगर मौलाना वेद पढ़ लेते तो गाय को लेकर ऐसी बातें नहीं करते. हिन्दुओं का एक बड़ा वर्ग गाय को माता मानता है, और गाय के प्रति श्रद्धा- भाव रखता है, ये किसी से छिपा नहीं है. राजस्थान के कोटा शहर में हर आदमी अपने दरवाजे/लोहे के गेट पर सुबह-सुबह अन्ना गायों के लिए चारा खरीदकर बाँध देता है. बिहार में गौ पालक गाय के बच्चा देने के बाद गोरजम्मी नाम की पूजा करवाते हैं,और उसका प्रसाद अपने मुसलामान पड़ोसी के घर भी भेजते हैं. हर इलाके में गाय को लेकर अलग टाइप का प्रेम है.

हालांकि, दूसरा पक्ष भी अपनी जगह है कि भारत में गाय एक धार्मिक पशु होने से ज्यादा एक राजनीतिक पशु है. बंगाल्, केरल, और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में गौ हत्या और गौ मांस का सेवन आज भी प्रतिबंधित नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और भाजपा शासित दीगर राज्यों में गाय काटने और खाने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है. भले ही भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू अरुणाचल प्रदेश जाकर गौमांस खा लेते हैं, और दिल्ली में गौ हत्या का विरोध करते हैं.

लेकिन अगर मुट्ठीभर लोग भी गाय को अपनी माता मानते हैं, उसे काटने- मारने और खाने का विरोध करते हैं, तो मुसलामानों को उसका बिना किसी इफ, बट के सम्मान करना चाहिए.

अगर उनके भावनाओं का आप सम्मान नहीं भी करते हैं, तो कम से कम इस बात का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए. एक मौलाना जो तक़रीर (समाज सुधार) के लिए बुलाये जाते हैं, लोग उन्हें सुनने आते हैं, वो आखिर किसी सार्वजनिक मंच से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और गायों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मौलाना ने अपनी तक़रीर में जो कहा, वो एक तंज था. उन्होंने योगी की मां को नहीं बल्कि गाय को ही कहा था, लेकिन उनका अंदाज़ बेहद खराब था. योगी और गाय के समर्थक तो छोड़ दीजिए, एक आम संवेदनशील और भाषाई संस्कार वाला मुसलमान भी इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करता है. आखिर, ऐसा कहने की ज़रूरत क्या थी? चंद तालियों और वाह-वाहियों के लिए क्या कोई मौलाना कुछ भी बोल देगा ? अगर मौलाना ने बस 'अम्मा' की जगह गाय बोला होता तो बोलने के दो साल बाद उन्हें आज ये दिन देखने न पड़ते.

मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने दूसरे मौलाना को नसीहत दी है कि वो ऐसा न करें, लेकिन ये नसीहत सिर्फ मौलाना नहीं बल्कि सभी के लिए है कि बोलने में संयम बरते. भाषा आपके व्यक्तित्व का लिबास है. संस्कारों का संकेतक है. आपके मुँह खोलते ही आपके किले ढह जाते हैं. आपकी औकात बाहर आ जाती है. इसलिए कहा गया है कि तोल-मोल के बोल.

आप कहेंगे कार्रवाई सिर्फ मौलाना पर ही क्यों ? बोलते तो सभी है, कभी भाजपा नेताओं और संतों के खिलाफ तो कारवाई नहीं हुई?

इसका जवाब आप बखूबी जानते हैं कि कोई मौलाना न तो भाजपा नेता है और न ही संत है, लेकिन आखिर खुद को गिराने या गिरने में ये होड़ कैसा ?

कुरआन का सूरह अल-मुमिनून (23:3)कहता है, व्यर्थ, फालतू या बुरे बोल से बचना ईमान की निशानी है.

सूरह फुस्सिलत (41:34), बुरे व्यवहार या बुरे बोल का जवाब अच्छाई और नरमी से दो, तो देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन अचानक तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाएगा.

सूरह अल-हुजुरात (49:11) "ऐ ईमान वालो? कोई क़ौम दूसरी क़ौम का मज़ाक न उड़ाए,और न औरतें दूसरी औरतों का मज़ाक उड़ाएँ. और न एक-दूसरे को बुरे नामों से पुकारो. और जो लोग तौबा न करें, वही ज़ालिम हैं.

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