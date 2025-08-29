'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा; सोनिया गांधी का भी जिक्र
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2901665
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा; सोनिया गांधी का भी जिक्र

Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने खुलासा किया कि उन्होंने सोनिया गांधी को हेमंत बिस्वा सरमा को टिकट देने के खिलाफ चेतावनी दी थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:34 PM IST

Trending Photos

'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा; सोनिया गांधी का भी जिक्र

Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma: असम सरकार मुसलमानों के कथित अवैध अतिक्रमणों को मुक्त कराने के लिए लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है. इससे कई मुस्लिम संगठन नाराज हैं. इसी कड़ी में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है.  साथ ही सीएम पर कई संगीन इल्जाम भी लगाए हैं. 

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस में थे और चुनाव लड़ रहे थे, तभी मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था. मैंने कहा था कि हेमंत बिस्वा सरमा भले ही आपके मंत्री हैं, लेकिन यह मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप साबित होंगे. मदनी ने कहा कि मैंने उस समय साफ तौर पर कांग्रेस नेतृत्व से कहा था कि इन्हें टिकट न दिया जाए, क्योंकि इनकी सोच अल्पसंख्यकों के खिलाफ है लेकिन मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और इन्हें टिकट मिल गया.

'50 हजार से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं बेघर'
उन्होंने आगे कहा कि आज वही खतरा सच साबित हो गया है. मदनी के मुताबिक, हेमंत बिस्वा सरमा की नीतियों की वजह से असम के हजारों अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने इल्जाम लगाया कि अब तक 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. इतना ही नहीं, सरमा यह भी कह रहे हैं कि जिनके पास घर नहीं है, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा. मदनी ने इसे सीधे-सीधे संविधान और मुल्क के कानून के खिलाफ बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना मदनी ने किया बड़ा दावा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने को देश का आका मान बैठे हैं और ऐसा रवैया मुल्क के लिए खतरनाक है. मौलाना मदनी का कहना है कि उन्होंने यह खतरा पहले ही कांग्रेस को बता दिया था, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई. आज वही स्थिति पूरे असम में सामने आ रही है, जहां अल्पसंख्यकों पर पहाड़ टूट रहा है और उनके बुनियादी हक छीनने की कोशिश हो रही है.

RSS को लेकर क्या बोले मदनी?
वहीं, मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस मुसलमानों से बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह देश के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने बताया कि कई साल पहले उन्होंने मोहन भागवत से बातचीत की थी और मुसलमानों के साथ संवाद की जरूरत पर जोर दिया था. 

उन्होंने कहा कि आज अगर वही सोच सामने आई है तो यह अच्छी बात है. नफरत की हवा टूटेगी और मुल्क की फिजा बेहतर होगी. समाज में जहर फैलाने वाली ताकतों से दूरी जरूरी है और अगर मुसलमान और आरएसएस मिलकर सकारात्मक माहौल बनाते हैं, तो देश को मजबूती मिलेगी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma

Trending news

Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma
'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा
Uttarakhand news
हरिद्वार में मुतवल्ली ने खुद क्यों ढहा दी मजार? डीएम बांध रहे तारीफ के पुलिंदे
Asaduddin Owaisi on Sambhal Report
'मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म.., संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के ओवैसी
Muzaffarpur News
AK-47 तस्करी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई गिरफ्तार
Pakistan News
मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक
Saudi Arabia on 9/11 Attacks
दोस्त-दोस्त न रहा; अमेरिका में सऊदी अरब पर चलेगा 9/11 हमलों का मुकदमा
Sambhal Report
सियासी दस्तावेज़ है संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट; स्थानीय मुसलमानों ने जताया अविश्वास
bihar chunav 2025
कभी था मुस्लिम नेता का दबदबा, अब हरसिद्धि में खिल रहा है कमल; जानें 2025 का समीकरण
UP News
गाजियाबाद में इंस्टा रील्स की दीवानगी से घर बर्बाद ; पति पर चाकू से किया हमला
madhya pradesh news
मुस्लिमों की आजीविका पर गिरी गाज; महाकाल मंदिर के पास चल रही नानवेज दुकान को ढहाया
;