'मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप...', असम सीएम को लेकर जमीयत का बड़ा दावा; सोनिया गांधी का भी जिक्र

Maulana Arshad Madani on Hemant Biswa Sarma: असम सरकार मुसलमानों के कथित अवैध अतिक्रमणों को मुक्त कराने के लिए लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है. इससे कई मुस्लिम संगठन नाराज हैं. इसी कड़ी में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. साथ ही सीएम पर कई संगीन इल्जाम भी लगाए हैं.

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस में थे और चुनाव लड़ रहे थे, तभी मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था. मैंने कहा था कि हेमंत बिस्वा सरमा भले ही आपके मंत्री हैं, लेकिन यह मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप साबित होंगे. मदनी ने कहा कि मैंने उस समय साफ तौर पर कांग्रेस नेतृत्व से कहा था कि इन्हें टिकट न दिया जाए, क्योंकि इनकी सोच अल्पसंख्यकों के खिलाफ है लेकिन मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और इन्हें टिकट मिल गया.

'50 हजार से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं बेघर'

उन्होंने आगे कहा कि आज वही खतरा सच साबित हो गया है. मदनी के मुताबिक, हेमंत बिस्वा सरमा की नीतियों की वजह से असम के हजारों अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने इल्जाम लगाया कि अब तक 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. इतना ही नहीं, सरमा यह भी कह रहे हैं कि जिनके पास घर नहीं है, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा. मदनी ने इसे सीधे-सीधे संविधान और मुल्क के कानून के खिलाफ बताया.

मौलाना मदनी ने किया बड़ा दावा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने को देश का आका मान बैठे हैं और ऐसा रवैया मुल्क के लिए खतरनाक है. मौलाना मदनी का कहना है कि उन्होंने यह खतरा पहले ही कांग्रेस को बता दिया था, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई. आज वही स्थिति पूरे असम में सामने आ रही है, जहां अल्पसंख्यकों पर पहाड़ टूट रहा है और उनके बुनियादी हक छीनने की कोशिश हो रही है.

RSS को लेकर क्या बोले मदनी?

वहीं, मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस मुसलमानों से बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह देश के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने बताया कि कई साल पहले उन्होंने मोहन भागवत से बातचीत की थी और मुसलमानों के साथ संवाद की जरूरत पर जोर दिया था.

उन्होंने कहा कि आज अगर वही सोच सामने आई है तो यह अच्छी बात है. नफरत की हवा टूटेगी और मुल्क की फिजा बेहतर होगी. समाज में जहर फैलाने वाली ताकतों से दूरी जरूरी है और अगर मुसलमान और आरएसएस मिलकर सकारात्मक माहौल बनाते हैं, तो देश को मजबूती मिलेगी.