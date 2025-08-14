जन्माष्टमी से पहले मुसलमानों को मंदिर सेवा से दूर रखने की साज़िश? मौलाना का बड़ा बयान

Janmashtami Controversy: जन्माष्टमी से ठीक पहले एक विवाद ने धार्मिक और सामाजिक माहौल को गर्मा दिया है. कुछ साधु-संतों ने मांग की है कि ठाकुर जी (भगवान श्रीकृष्ण) की पोशाक मुसलमानों द्वारा बनाई गई न पहनी जाए. उनका कहना है कि भगवान की सेवा में सिर्फ हिंदू समुदाय द्वारा बनाई गई पोशाक का ही उपयोग होना चाहिए. इस बयान पर बुलंदशहर के मौलाना चांद मियां ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि साधु-संत जिस ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, उनकी पोशाक मुसलमान न सिर्फ आज बल्कि कई दशकों से बनाते आ रहे हैं. यह सिर्फ ठाकुर जी तक सीमित नहीं है. मुसलमान मंदिरों में बजने वाली घंटियां भी बनाते और बेचते हैं, मंदिर में चढ़ने वाले फूल-मालाएं भी बेचते हैं. ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि आखिर कहां तक मुसलमानों से परहेज किया जाएगा?

मौलाना चांद मियां ने याद दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है. ऐसे में किसी एक समुदाय के योगदान को नकारना या उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर करना एकता के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि यह सोच न सिर्फ धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाती है बल्कि समाज में विभाजन की भावना को भी बढ़ावा देती है.

मुसलमान बनाते हैं भगवान के कपड़े

उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान केवल भगवान कृष्ण की ही नहीं, बल्कि 33 करोड़ देवी-देवताओं की पोशाक भी बनाते हैं. यह काम पीढ़ियों से चलता आ रहा है और इसे रोकना न तो व्यावहारिक है और न ही सही. अगर आप यह सोच रखते हैं कि मुसलमानों द्वारा बनाए गए कपड़े या सामान मंदिर में नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको घंटियों, फूलों, और अन्य वस्तुओं से भी परहेज करना पड़ेग. जो कि संभव नहीं है.”

मौलाना ने की ये अपील

मौलाना ने साधु-संतों से अपील की कि वे नफरत फैलाने वाली बातों से बचें और प्यार-मोहब्बत का संदेश दें. उन्होंने कहा, “यह देश हिंदू और मुसलमान, दोनों का है. साधु-संतों को समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं. ऐसी बातें करने वाले साधु-संत वास्तव में राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं.”