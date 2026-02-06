Advertisement
'नफरत घोल रही है', फिल्म ‘गोदान’ पर भड़क उठे मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन

Maulana Chaudhary Ibrahim Hussain on Film Godan: मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने फिल्म 'गोदान' पर बैन लगाने की मांग की है और फिल्म पर भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:08 PM IST

Godan Movie Controversy: गायों की रक्षा पर बनी फिल्म 'गोदान' आज यानी 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है लेकिन फिल्म को रिलीज़ से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है. 'गोदान' एक ऐसी फिल्म है जो गायों की रक्षा और गायों के महत्व को दिखाती है और गायों की तस्करी को मार्मिक तरीके से दिखाती है. हालांकि, फिल्म के कुछ दृश्यों का विरोध किया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे एक खास समुदाय को निशाना बनाते हैं. अब, मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने फिल्म का विरोध किया है और सेंसर बोर्ड से इस पर बैन लगाने की मांग की है.

​​फिल्म 'गोदान' के बारे में बात करते हुए मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने कहा, "मैं फिल्म 'गोदान' के बारे में आ रही खबरों की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें आरोप है कि यह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, जिसमें टोपी पहने एक व्यक्ति को बंदूक से धमकाने और आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले सीन शामिल हैं. मैं इस मुद्दे पर मौलाना इशाक साहब द्वारा उठाए गए विरोध का समर्थन करता हूं. कहीं न कहीं, कुछ फिल्म निर्माता अपने फायदे के लिए ऐसी सामग्री पेश करने की कोशिश करते हैं, भले ही इससे समाज में बंटवारा हो या किसी खास समुदाय, जाति या धर्म के लोगों का अपमान हो. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे नफरत फैलाने वाले कंटेंट बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को रोका जाना चाहिए. ऐसी फिल्में किसी खास धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और उनका अपमान करती हैं. मैं सेंसर बोर्ड से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसी फिल्मों को पास न करें और आज जनता को भी ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए जो समाज को बांटती हैं."

इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी फिल्म का विरोध किया था और इसे समाज में नफरत फैलाने का एजेंडा बताया था. उन्होंने कहा था कि यह फिल्म समाज में भेदभाव की भावना फैलाती है और दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने का काम करती है. ऐसी फिल्मों पर बैन लगाने की जरूरत है. इस बीच, कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने कहा, "फिल्म 'गोदान' आ रही है, जिसमें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, लौह महिला और भारत रत्न इंदिरा गांधी को गलत तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि वह खुद गायों की हत्या के लिए जिम्मेदार थीं। ऐसी चीजें दिखाई गई हैं."

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

