‘I Love Muhammed’ पर आपत्ति क्यों? मौलाना कल्बे जवाद ने उठाया बड़ा सवाल

UP News: 'I Love Muhammed' पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. यह मुद्दा पूरे देश में गरमा रहा है. आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए और बरेली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं. इस बीच लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने 'आई लव मोहम्मद' कहने को अपना हक बताया.

मौलाना कल्बे जवाद कहा कि 'आई लव मोहम्मद' एक धार्मिक अभियान था, जिसे धार्मिक लोगों ने शुरू किया था, लेकिन यह दुख की बात है कि अब इसमें कुछ राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग संलिप्त हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग 'आई लव मोहम्मद' कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदू समुदाय के लोग 'आई लव राम' कह सकते हैं. कोई 'आई लव कृष्ण' कह सकता है, तो कोई 'आई लव शैतान' भी कह सकता है. हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है.

मौलाना ने कहा कि लोग अपनी आस्था के हिसाब जो मन चाहे, उसका नारा लगा सकते हैं. हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन, अब जिस तरह से 'आई लव मोहम्मद' अभियान में राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हो चुके हैं, उसकी हम खुले शब्दों में निंदा करते हैं. इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद अभियान में राजनीतिक लोग शामिल होकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम वैसा नहीं होने देंगे.

देश में फैल रहा है गुस्सा

दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ 'I Love Mohammed' पोस्टर विवाद पूरे देश में फैल गया है. कानपुर की घटना के विरोध में जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लोग 'I Love Mohammed' के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं.

इनपुट-आईएएनएस