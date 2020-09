तबलीगी जमात को कोरोना का जिम्मेदार बताने पर मौलाना महमूद मदनी ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली: मुल्क के वज़ारते दाखिला (Home Mnistry) की जानिब से पार्लियामेंट में तब्लीग़ी जमात को कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार बताने को जमीयत उलमा ए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने गुमराहकुन (भ्रामक) करने वाला बताया है और कहा है कि हुकूमत खुद की ज़िम्मेदारी कुबूल करने के बजाय उसे दूसरों पर थोप रही है.

मौलाना मदनी ने कहा कि वज़ारते दाखिला को अपनी ज़िम्मेदारी और पार्लियामेंट के वकार को ध्यान रखना चाहिए और इससे मुतअल्लिक मुल्क की अदालतों, खासकर मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना चाहिए. जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तब्लीगी जमात के तअल्लुक में हुकूमत के रवय्ये पर रद्देअमल का इज़हार किया था और उसे आइना दिखाया था.

Ml. Mahmood Madani said the statement of MHA blaming the T. Jamaat for causing to spread coronavirus infection is blatant disregard to the HC verdict. Instead to take positive steps to repair the damage done by taking action against the Tablighis, the Govt has repeated the blame. pic.twitter.com/zuf3C7wO9V

— Jamiat Ulama-i-Hind (@JamiatUlama_in) September 22, 2020