मुर्शिदाबाद में बाबरी बाबरी मस्जिद का ऐलान करना TMC MLA को पड़ा भारी, उलेमा हो गए नाराज

Maulana Shahabuddin on Humayun Kabir: तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का शिलान्यास करने का वादा किया था. इस बयान के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:01 PM IST

Maulana Shahabuddin on Humayun Kabir: तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव देने के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. इस बयान से सांप्रदायिक नफरत फैलाने की उनकी बेशर्म कोशिश के लिए इस्लामिक विद्वानों समेत सभी तरफ से उनकी आलोचना हो रही है. इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने TMC विधायक हुमायूं कबीर के भड़काऊ बयानों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की और उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी.

हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का शिलान्यास करने का वादा किया था. यह वही दिन था जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था और कानून-व्यवस्था पर इसके असर को लेकर राजभवन की चिंताओं को नजरअंदाज़ कर दिया गया था. हालांकि, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के हुमायूं कबीर के विवादित वादे से पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी नाराज़ हो गईं, और बाद में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया.

TMC विधायक की आलोचना
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने IANS को दिए एक इंटरव्यू में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में दंगे भड़काने की हुमायूं कबीर की कोशिशों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि हुमायूं मुर्शिदाबाद को अयोध्या बनाना चाहता है. उन्होंने उनसे कानून की हदें पार न करने की अपील की. ​​हालांकि संविधान उन्हें मस्जिद बनाने की इजाज़त देता है, लेकिन उन्हें ऐसा तय कानूनी दायरे में ही करना चाहिए.

मौलाना ने ये अपील
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उन्हें भड़काऊ भाषण और माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कथित कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है, तो धर्म और सांप्रदायिक पहचान को लेकर लोगों के बीच मतभेद और गहरी जड़ें जमा लेंगे, जिससे राज्य और देश में समुदायों के बीच लंबे समय तक बंटवारा हो सकता है. मौलवी ने नेता की बातों पर चिंता जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का पहले से ही गरम माहौल और ज्यादा विस्फोटक हो जाएगा और मौकापरस्त लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे और बढ़ाएंगे. उन्होंने एक लाइन की सलाह में कहा कि मस्जिद बनाओ लेकिन उसका नाम बाबरी के नाम पर मत रखो.

इनपुट-आईएएनएस

