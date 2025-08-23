'संगीत सोम की पाकिस्तान वाली सोच, मुसलमान नहीं होंगे गुमराह...' किस बात पर भड़के मौलाना
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2893860
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

'संगीत सोम की पाकिस्तान वाली सोच, मुसलमान नहीं होंगे गुमराह...' किस बात पर भड़के मौलाना

Shahabuddin Rizvi on Sangit Som: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने BJP नेता संगीत सोम के विवादित बयान की निंदा की. मौलाना ने कहा कि मुसलमान समझदार हैं और भारत में कोई दूसरा पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बनेगा. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

'संगीत सोम की पाकिस्तान वाली सोच, मुसलमान नहीं होंगे गुमराह...' किस बात पर भड़के मौलाना

Shahabuddin Rizvi on Sangit Som: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आज का मुसलमान जागरूक है और वह कभी भी 1947 जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकता. मौलाना ने कहा कि संगीत सोम का बयान पूरी तरह सांप्रदायिक है और समाज को तोड़ने वाला है. उनके मुताबिक, भारत के मुसलमान देश की अखंडता और एकता के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे.

मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने कहा कि 1947 में कुछ लोगों से पाकिस्तान जाने या बनाने की गलती हुई थी, लेकिन आज का मुसलमान पहले से कहीं ज्यादा समझदार और जागरूक है. उन्होंने साफ कहा कि अब न तो कोई दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है और न ही दूसरा बांग्लादेश. मौजूदा दौर का मुसलमान हालात को बखूबी समझता है और इसलिए किसी भी तरह के बहकावे में आने वाला नहीं है.

मौलाना ने आगे कहा कि सांप्रदायिक ताकतें हिंदू–मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं. मगर सच्चाई यह है कि मुसलमान हमेशा से दूसरे समुदायों और भारत सरकार के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने कहा, "आज़ादी के समय से लेकर अब तक मुसलमान भारत की अखंडता और विकास के साथ हैं. देश की एकता के लिए हम हमेशा कमरबस्त हैं."

संगीत सोम ने अपने बयान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का ज़िक्र किया था और दावा किया था कि वहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है. इस पर पलटवार करते हुए मौलाना ने कहा कि यह बयान सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति है. मौलाना ने कहा, "मुस्लिम आबादी का हवाला देकर समाज को गुमराह किया जा रहा है. यह सब सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने और राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है."

मौलाना ने संगीत सोम के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने मुस्लिम परिवारों की आबादी पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा, "मैं संगीत सोम साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? किस मुसलमान ने उनसे कहा कि आप बच्चे मत पैदा कीजिए?" उन्होंने आगे कहा कि औलाद होना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है. जिन मां-बाप के बच्चे नहीं होते, वही इस दर्द को समझ सकते हैं.

मौलाना कहा, "बच्चा होना या न होना इंसान के बस की बात नहीं है, यह खुदा की देन है. लाखों लोग औलाद के लिए डॉक्टरों पर खर्च करते हैं, तब जाकर उन्हें बच्चा नसीब होता है. मुसलमान समाज को तोड़ने वाली ताकतों के झांसे में आने वाले नहीं हैं. भारत के मुसलमान शांति और भाईचारे के साथ देश की तरक्की में भागीदार रहेंगे. बीजेपी नेता संगीत सोम जैसे बयान नफरत फैलाने वाले हैं और देश के लिए नुकसानदेह हैं."

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Shahabuddin Rizvi on Sangit Som

Trending news

ghazipur news
गाजीपुर जेल से कांसगंज शिफ्ट किए गए मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी
Assam news
JUH ने असम सीएम के दुखती रग पर रखा हाथ! हिमंता बोले- 'मेरा चले तो मदनी को उठाकर...'
UP News
UP: इमरान की मौत की खबर सुनते ही टूटी हिंदू प्रेमिका, खा लिया जहर; जानें पूरा मामला
Gaza News
बम, भूख और अब प्यास! ग़ज़ा में नरसंहार का इजराइल ने तैयार किया नया मंसूबा
Bihar News
बिहार: वोटर लिस्ट में मिलीं 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम, अब मचा बवाल
Uttarakhand news
'उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की साजिश,' शाही इमाम ने BJP सरकार को दी ये नसीहत
Bangladesh news
बांग्लादेश में कौन घोंट रहा है मीडिया का गला! हसीना की पार्टी का संगीन इल्जाम
jammu kashmir news
सावधान! शादी के लड्डू खाने से पहले जांच ले दुल्हन नकली तो नहीं; फ्रॉड गैंग का हिस्सा
Pakistan News
गिलगित-बाल्टिस्तान में प्राकृति का तांडव; 300 से ज्यादा घर पानी में बहे, हाई अलर्ट
Pakistan News
कलम-कैमरे से डरी पाक सरकार; पत्रकार खालिद जमील की गिरफ्तारी पर HRCP ने कह दी बड़ी बा
;