'संगीत सोम की पाकिस्तान वाली सोच, मुसलमान नहीं होंगे गुमराह...' किस बात पर भड़के मौलाना

Shahabuddin Rizvi on Sangit Som: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आज का मुसलमान जागरूक है और वह कभी भी 1947 जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकता. मौलाना ने कहा कि संगीत सोम का बयान पूरी तरह सांप्रदायिक है और समाज को तोड़ने वाला है. उनके मुताबिक, भारत के मुसलमान देश की अखंडता और एकता के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे.

मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी ने कहा कि 1947 में कुछ लोगों से पाकिस्तान जाने या बनाने की गलती हुई थी, लेकिन आज का मुसलमान पहले से कहीं ज्यादा समझदार और जागरूक है. उन्होंने साफ कहा कि अब न तो कोई दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है और न ही दूसरा बांग्लादेश. मौजूदा दौर का मुसलमान हालात को बखूबी समझता है और इसलिए किसी भी तरह के बहकावे में आने वाला नहीं है.

मौलाना ने आगे कहा कि सांप्रदायिक ताकतें हिंदू–मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं. मगर सच्चाई यह है कि मुसलमान हमेशा से दूसरे समुदायों और भारत सरकार के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने कहा, "आज़ादी के समय से लेकर अब तक मुसलमान भारत की अखंडता और विकास के साथ हैं. देश की एकता के लिए हम हमेशा कमरबस्त हैं."

संगीत सोम ने अपने बयान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का ज़िक्र किया था और दावा किया था कि वहां मुस्लिम आबादी बढ़ रही है. इस पर पलटवार करते हुए मौलाना ने कहा कि यह बयान सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति है. मौलाना ने कहा, "मुस्लिम आबादी का हवाला देकर समाज को गुमराह किया जा रहा है. यह सब सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने और राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है."

मौलाना ने संगीत सोम के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने मुस्लिम परिवारों की आबादी पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा, "मैं संगीत सोम साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? किस मुसलमान ने उनसे कहा कि आप बच्चे मत पैदा कीजिए?" उन्होंने आगे कहा कि औलाद होना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है. जिन मां-बाप के बच्चे नहीं होते, वही इस दर्द को समझ सकते हैं.

मौलाना कहा, "बच्चा होना या न होना इंसान के बस की बात नहीं है, यह खुदा की देन है. लाखों लोग औलाद के लिए डॉक्टरों पर खर्च करते हैं, तब जाकर उन्हें बच्चा नसीब होता है. मुसलमान समाज को तोड़ने वाली ताकतों के झांसे में आने वाले नहीं हैं. भारत के मुसलमान शांति और भाईचारे के साथ देश की तरक्की में भागीदार रहेंगे. बीजेपी नेता संगीत सोम जैसे बयान नफरत फैलाने वाले हैं और देश के लिए नुकसानदेह हैं."