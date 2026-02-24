नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे इकबाल, भीषण आग ने उजाड़ दिया पूरा परिवार; 5 बच्चों समेत 6 की मौत

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर इलाके में सोमवार देर शाम भीषण आग लग गई. आग में पांच बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस घर में आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर कपड़ों का गोदाम था, जबकि परिवार ऊपर रहता था. बताया जा रहा है कि मालिक इकबाल सोमवार शाम को अपने भाई के साथ नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए थे. उस समय घर में दो महिलाएं और पांच बच्चे मौजूद थे. अचानक आग लग गई और तेजी से बढ़ती गई. जब पड़ोसियों ने घर से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं, तो इलाके में दहशत फैल गई.

SSP अविनाश पांडे ने क्या कहा?

SSP अविनाश पांडे ने बताया कि स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना 112 डायल पुलिस को दी. साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन इलाके में गलियां तंग होने की वजह से फायरफाइटर्स को आग पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और घर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. आग में झुलसे पांच बच्चों और दो महिलाओं को तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान पांच बच्चों और एक महिला की मौत हो गई.

जांच जारी है

फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या गोदाम में रखे ज्वलनशील सामान से आग फैलने का अनुमान है, लेकिन असली कारण आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रशासन ने पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.