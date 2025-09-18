मेरठ में मुसलमानों के घर और दुकानों पर चला बुलडोजर, मछली पकड़ने को लेकर हुआ था विवाद
मेरठ में मुसलमानों के घर और दुकानों पर चला बुलडोजर, मछली पकड़ने को लेकर हुआ था विवाद

Meerut Bulldozer Action: मेरठ के एक गांव में मछली पकड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया. झड़प और तनाव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम परिवारों के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:31 PM IST

Meerut Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना के सलावा गांव में ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए साम्प्रदायिक तनाव के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपियों के कथित अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है. यह कार्रवाई एसडीएम उदित नारायण और सीओ आशुतोष कुमार की अगुवाई में हुई है. एसडीएम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद दुकान और मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, मेरठ के सरधना क्षेत्र के सलावा गांव मुसलमानों की बस्ती में एक नाला है. नाले पर 16 सितंबर की रात ठाकुर समाज के कुछ लोग नाले के पास बैठे थे. उसी समय दूसरे समुदाय के लोग वहां से गुजरे और पूछा कि क्यों बैठे हो? तो ठाकुर समाज के लोगों ने जवाब दिया कि मछली पकड़ रहे हैं. इसी बात पर दूसरा पक्ष नाराज़ हो गया और दोनों में बहस होने लगी. बात इतनी बढ़ी कि गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई. धीरे-धीरे दोनों पक्षों ने लाठी-डंडे उठा लिए और एक-दूसरे को मारना शुरू कर दिया. इस हिंसा में 8 लोग घायल हो गए. 

ठाकुरों ने अबरार के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की
इस घटना के बाद ठाकुर समुदाय के लोगों ने कथित अवैध निर्माण की शिकायत की और प्रशासन ने मात्र 24 घंटों के भीतर अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला दिया. जब समीर और एहसान के घरों को बुलडोज़र से ध्वस्त किया जा रहा था, उसी समय ठाकुर समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और मुख्य आरोपी अबरार के घर और डेयरी को भी ध्वस्त करने की मांग करने लगे. भीड़ ने अबरार के घर और डेयरी को भी ध्वस्त करने की मांग की. अधिकारियों ने भीड़ को समझाया कि आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने दी लोगों को चेतावनी
स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके. गांव में इस कार्रवाई के दौरान तनाव का माहौल रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता की वजह से स्थिति नियंत्रण में रही. अधिकारियों ने साफ किया कि नाले पर अवैध निर्माण से जलभराव की समस्या पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन रही थी, इसलिए इसे हटाना ज़रूरी था.

Zee Salaam Web Desk

Meerut Bulldozer Action

