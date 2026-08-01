'आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?' कुलगाम आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा

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Kulgam Terror Attack: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने शनिवार को कुलगाम के केलम इलाके में हुए हालिया आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें दो बाहरी मजदूर मारे गए थे. उन्होंने इस घटना को "सुरक्षा में चूक" बताया और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की. इस टारगेटेड किलिंग पर दुख जताते हुए मुफ़्ती ने उन मजदूरों की मुश्किलों का जिक्र किया जो रोजी-रोटी कमाने के लिए दूर-दूर से आते हैं.
PDP प्रमुख ने कहा, "लोग यहां मज़दूरी करने आते हैं. वे इतनी दूर क्यों आते हैं? क्योंकि शायद उनके घर पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता. उन्हें यहां कश्मीर में काम मिल जाता है, फिर भी उन्हें इस तरह गोली मार दी जाती है. मेरे पास इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं." पूर्व मुख्यमंत्री ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और पूछा कि सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी हमला करने में कैसे कामयाब रहे. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक हुई है. मैं गुज़ारिश करती हूं कि यहां की स्थानीय सरकार इन पीड़ितों को मुआवज़ा दे उनके गृह राज्य से मिलने वाले मुआवज़े के अलावा इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए. मेरा मानना है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि चूक कहां हो रही है. सेना, CRPF और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी कैसे अंदर आए और दो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी."
अधिकारियों ने बताया कि आज इससे पहले, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के केलम इलाके में शुक्रवार शाम हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दूसरे बाहरी मज़दूर की भी मौत हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, कल आतंकवादियों द्वारा बाहरी मज़दूरों पर गोलीबारी किए जाने के बाद पीड़ित का इलाज एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा था. मेडिकल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद आज सुबह उनकी मौत हो गई. इसके साथ ही, शुक्रवार के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है. घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे केलम इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक बाहरी मजदूर की मौत हो गई.