'आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?' कुलगाम आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा

PDP प्रमुख ने कहा, "लोग यहां मज़दूरी करने आते हैं. वे इतनी दूर क्यों आते हैं? क्योंकि शायद उनके घर पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता. उन्हें यहां कश्मीर में काम मिल जाता है, फिर भी उन्हें इस तरह गोली मार दी जाती है. मेरे पास इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं." पूर्व मुख्यमंत्री ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और पूछा कि सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी हमला करने में कैसे कामयाब रहे. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक हुई है. मैं गुज़ारिश करती हूं कि यहां की स्थानीय सरकार इन पीड़ितों को मुआवज़ा दे उनके गृह राज्य से मिलने वाले मुआवज़े के अलावा इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए. मेरा मानना ​​है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि चूक कहां हो रही है. सेना, CRPF और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी कैसे अंदर आए और दो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी."