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'आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?' कुलगाम आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा

Kulgam Terror Attack: महबूबा मुफ़्ती ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. इसे सुरक्षा में चूक बताते हुए उन्होंने घटना की सरकारी जांच की मांग की और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 01, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:49 PM IST
'आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?' कुलगाम आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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