मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 33 कश्मीरी छात्रों का सस्पेंशन; विधायक अल्ताफ कल्लू ने दी अल्टीमेटम!

Mewar University News: चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से 33 कश्मीरी स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से B.Sc. नर्सिंग कोर्स को मान्यता न मिलने का विरोध कर रहे थे. NC MLA अल्ताफ कल्लू ने इसकी निंदा की और मांग की कि इस मुद्दे को हाउस में उठाया जाए और कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा पक्की की जाए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:03 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से 33 कश्मीरी स्टूडेंट्स के सस्पेंशन का मामला अब पॉलिटिकल तूल पकड़ रहा है. इन स्टूडेंट्स को तब सस्पेंड किया गया जब वे अपने कोर्स की मान्यता के लिए शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अल्ताफ कल्लू ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना पूरी तरह से गलत है. अल्ताफ कल्लू ने साफ कहा कि यह सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक मामला नहीं है, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है.

उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वे इस मुद्दे को हाउस में उठाएंगे और संबंधित मिनिस्ट्री और एजेंसियों से जवाब मांगेंगे. उन्होंने देश के सभी राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी अपील की कि वे कश्मीरी स्टूडेंट्स और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि असुरक्षा या भेदभाव की कोई स्थिति पैदा न हो. मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे ये 33 कश्मीरी स्टूडेंट्स B.Sc. नर्सिंग कोर्स में एनरोल्ड हैं. स्टूडेंट्स यह पता चलने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनके कोर्स को अभी तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता नहीं मिली है.

स्टूडेंट्स ने कहा कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए दोनों इंस्टीट्यूशन से एक्रेडिटेशन बहुत जरूरी है. एक्रेडिटेशन के बिना, डिग्री की वैलिडिटी, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन और भविष्य में नौकरी के मौकों पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से स्थिति साफ करने और तुरंत हल निकालने की मांग की. प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के मुताबिक, इस कोर्स में अभी 50 से ज़्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं. रिकग्निशन न होने से सभी स्टूडेंट्स का एकेडमिक और प्रोफेशनल भविष्य खतरे में पड़ गया है. स्टूडेंट्स का यह भी आरोप है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें बार-बार भरोसा दिलाया था कि जल्द ही ज़रूरी एक्रेडिटेशन दे दिया जाएगा.

स्टूडेंट्स का दावा है कि पिछले साल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने उन्हें लेटर लिखकर भरोसा दिलाया था कि इस मामले को प्रायोरिटी के आधार पर सुलझाया जाएगा. लेकिन आज तक कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई है, न ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई साफ टाइमलाइन बताई है. इस कन्फ्यूजन और जवाब में लगातार देरी से परेशान स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 33 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

तौसीफ आलम

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

