दो सालों से UP में अल्पसंख्यक आयोग भंग, 1870 मुक़दमे लंबित, कौन सुनेगा सरकार के खिलाफ फ़रियाद?

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कमीशन के तवील अरसे से गठन न होने पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 मई तय की है. उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन पिछले 27 जून, 2024 को अपना संवैधानिक कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही निष्क्रिय स्थिति में है. अभी तक कमीशन का गठन न होने पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से कहा है कि अदालत के आदेशों को हलके में न लिया जाए.

प्रदेश में माइनॉरिटी कमीशन के भंग रहने की वजह से माइनॉरिटी से जुड़े मामलों को सुलझाने में रुकावटें आ रही हैं, और पीड़ितों को इंसाफ मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कमीशन के भंग होने के बाद सेक्रेटरी के तौर पर अहल कुमार यादव को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनके पास किसी शिकायत पर फैसला लेने या आदेश जारी करने का कोई हक़ नहीं है. वे सिर्फ शिकायतें लेने तक ही सीमित हैं, जिसकी वजह से कमीशन एक तरह से लाचार अवस्था में पहुंच गया है.

गौरतलब है कि कानून के मुताबिक, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1994 के तहत कमीशन में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक सदस्य (जिसमें कम से कम दो महिलाएं शामिल हों) का होना ज़रूरी है. पिछली बार UP माइनॉरिटी कमीशन 1 जून 2021 में बना था, जिसके चेयरमैन अशफाक सैफी थे. कमीशन ने अपना टर्म जून 2024 में पूरा किया, लेकिन तब से कोई नया कमीशन नहीं बना है. ध्यान रहे कि इस मामले की पिछली सुनवाई 7 जनवरी, 2025 को हाई कोर्ट में हुई थी, उस वक़्त यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मुख्यमंत्री कुंभ मेले के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में बहुत बिज़ी हैं, इसलिए कमीशन बनाना मुमकिन नहीं है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जबकि याचिकाकर्ता शम्स तबरेज की जानिब से मशहूर वकील शमशेर यादवगरन पेश हुए. जागर अन्ना का कहना है कि राज्य सरकार के अब तक कमीशन को फिर से न बनाने की वजह से इसका पूरा सिस्टम ठप हो गया है.

अप्रैल 2026 तक की स्थिति यह है कि कमीशन में न तो कोई चेयरमैन और न ही वाइस-चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और न ही किसी सदस्य का नॉमिनेशन किया गया है, जिसके चलते कमीशन की सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी 1870 से ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं, जिन पर कार्रवाई पूरी तरह से रुकी हुई है. ये शिकायतें मुख्य रूप से माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ी हैं, जिनमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आरोप भी शामिल हैं.

कमीशन के साबिक चेयरमैन शकील अहमद ने कहा कि इसके घठन से अकलियत तबके को इन्साफ मिलना थोडा आसान हो जाता है. पुलिस और सरकारी ज्यादतियों के खिलाफ कमीशन लोगों की फ़रियाद सुनता है.

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