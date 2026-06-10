ट्रिपल तलाक कानून

भारत में 'ट्रिपल तलाक' को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को अपराध की श्रेणी में शामिल किया.इस कानून के तहत अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार 'तलाक' कहकर, मैसेज, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से तलाक देता है, तो उसे अपराध माना जाएगा. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है. यह बिल पहली बार 2017 में संसद में पेश किया गया था. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था. यह बिल पास नहीं हुआ था. बाद में 2019 में यह बिल पास हुआ और 1 अगस्त 2019 से पूरे देश में लागू हो गया. नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में मुसलमानों से जुड़ा एक बिल सबसे पहले पारित और लागू किया गया था. इस बिल के पास होने के बाद, समर्थकों का कहना है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश में ट्रिपल तलाक के केस आ रहे हैं. मुसलमान इस कानून से नाराज़ नहीं थे, लेकिन इस कानून के उन प्रावधानों से नाराज़ थे, जो पति को जेल भेजने की व्यवस्था करता है.