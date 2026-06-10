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Modi Government 12 Years: नरेंद्र मोदी ने 10 जून को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नाम था, जो 4398 दिनों तक इस पद पर रहे थे. प्रधानमंत्री मोदी का यह लगातार तीसरा कार्यकाल है. इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और विशेष प्रस्ताव पारित किया. वहीं देशभर में NDA और BJP नेताओं ने मंदिरों में पूजा-पाठ और हवन कर इस उपलब्धि का जश्न मनाया.
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 12 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर लोग उनकी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा कर रहे हैं. लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि इन सालों में मुस्लिम समाज को क्या फायदे और क्या नुकसान हुए. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रिपल तलाक कानून, वक्फ कानून, शिक्षा-रोजगार, CAA-NRC, हज सब्सिडी, मुस्लिम स्कॉलरशिप और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों का मुस्लिम समाज पर क्या असर पड़ा और इन 12 सालों में मुसलमानों को कितना फायदा या नुकसान हुआ.
ट्रिपल तलाक कानून
भारत में 'ट्रिपल तलाक' को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को अपराध की श्रेणी में शामिल किया.इस कानून के तहत अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार 'तलाक' कहकर, मैसेज, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से तलाक देता है, तो उसे अपराध माना जाएगा. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है. यह बिल पहली बार 2017 में संसद में पेश किया गया था. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था. यह बिल पास नहीं हुआ था. बाद में 2019 में यह बिल पास हुआ और 1 अगस्त 2019 से पूरे देश में लागू हो गया. नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में मुसलमानों से जुड़ा एक बिल सबसे पहले पारित और लागू किया गया था. इस बिल के पास होने के बाद, समर्थकों का कहना है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश में ट्रिपल तलाक के केस आ रहे हैं. मुसलमान इस कानून से नाराज़ नहीं थे, लेकिन इस कानून के उन प्रावधानों से नाराज़ थे, जो पति को जेल भेजने की व्यवस्था करता है.
CAA-NRC कानून
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) पहली बार जुलाई 2016 में संसद में पेश किया गया था. यह बिल लोकसभा से आसानी से पास हो गया, क्योंकि वहां BJP के पास बहुमत था. लेकिन उत्तर-पूर्वी राज्यों में विरोध और हिंसक प्रदर्शनों के कारण यह राज्यसभा में पास नहीं हो सका. इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई और दिसंबर 2019 में यह कानून फिर संसद में लाया गया. 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में यह बिल 125 वोटों के समर्थन और 105 वोटों के विरोध के साथ पास हो गया. इससे पहले यह लोकसभा से भी पारित हो चुका था.
CAA कानून लागू होने के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. दिल्ली समेत कई राज्यों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कानून धर्म के आधार पर नागरिकता देने का रास्ता खोलता है. हालांकि केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने से इनकार कर दिया. इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया. लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ. सरकार का कहना था कि इन तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए यह कानून बनाया गया है.
माइनॉरिटी स्कॉलरशिप
केंद्र सरकार ने एकेडमिक ईयर 2021-22 के बाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चल रही कई स्कॉलरशिप योजनाओं को बंद या सीमित कर दिया है. इनमें प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप (कक्षा 1 से 8 तक) और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसी योजनाएं शामिल हैं. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 मार्च 2026 को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी. सरकार का कहना था कि छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थीं, जिसकी जांच CBI तक पहुंची.
हज सब्सिडी और बिना महरम के हज की शुरुआत
साल 2018 में केंद्र सरकार ने 64 साल पुरानी हज सब्सिडी व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया था. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नवकी ने कहा था कि हज सब्सिडी का फायदा मुस्लिम समाज से ज्यादा एयर इंडिया और दूसरी एजेंसियों को हो रहा था. सरकार ने ऐलान किया कि इस पैसे को मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा व सशक्तिकरण पर खर्च किया जाएगा. सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2012 के आदेश के आधार पर लिया था, जिसमें 2022 तक हज सब्सिडी खत्म करने को कहा गया था. सरकार ने कहा कि हज यात्रियों को इलाज, दवा और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी. साथ ही समुद्र के रास्ते क्रूज सेवा शुरू करने की योजना की भी घोषणा की गई थी. उस समय बिना महरम के करीब 1300 महिलाओं को हज यात्रा की अनुमति दी गई थी, जिसे सरकार ने ऐतिहासिक कदम बताया था.
मॉब लिंचिंग कानून
साल 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर लगातार बहस होती रही है. कई मामलों में खास तौर पर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगे. बढ़ती घटनाओं और विवादों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में मॉब लिंचिंग को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में शामिल किया. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. लेकिन कुछ राज्यों में भीड़ हिंसा की घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं और कई मामलों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है.
मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार
केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव और नफरत की राजनीति का बोलबाला बढ़ता जा रहा है. विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस दौर में मुसलमानों को “लव जिहाद”, “थूक जिहाद” और अन्य विवादित शब्दों के जरिए निशाना बनाया गया. आलोचकों का कहना है कि इससे सदियों पुरानी गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा है. कई राज्यों में धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के दौरान मुसलमानों की भागीदारी को लेकर विवाद सामने आए. महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों को परेशान किया गया और मेले में एंट्री नहीं दी गई. वहीं विपक्ष का आरोप है कि भीड़ हिंसा और गोवंश के नाम पर कई निर्दोष मुसलमानों की हत्या हो रही है. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कुछ राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने लगे.
पीएम मोदी सरकार में मुस्लिम समाज को क्या-क्या लाभ मिले?
पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कई ऐसे कानून और फैसले लिए, जिनका सीधा असर मुस्लिम समाज पर पड़ा. ट्रिपल तलाक कानून को सरकार और उसके समर्थक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताते हैं. वहीं वक्फ कानून और CAA-NRC जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में डर और असुरक्षा की भावना भी पैदा हुई. CAA-NRC के खिलाफ देशभर में बड़े प्रदर्शन हुए थे और कई मुसलमानों को लगा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. लेकिन मोदी सरकार की कई योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को भी मिला. जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन और शौचालय जैसी योजनाओं से गरीब मुस्लिम परिवारों को भी फायदा हुआ. आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं और परिवारों तक सरकारी योजनाएं पहुंचीं.