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PM मोदी के 12 साल, किसके लिए रहा बेमिसाल; इन फैसलों से दुखी हुआ मुस्लिम समाज!

Modi Government 12 Years: पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के कई फैसलों का सीधा असर मुस्लिम समाज पर पड़ा. ट्रिपल तलाक कानून को मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा कदम बताया गया, जबकि CAA-NRC और वक्फ जैसे मुद्दों ने विवाद और असुरक्षा की बहस को जन्म दिया. दूसरी ओर जनधन, उज्ज्वला, आवास और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का लाभ गरीब मुस्लिम परिवारों तक भी पहुंचा. वहीं मॉब लिंचिंग, नफरत की राजनीति और घटते मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:48 PM IST
PM मोदी के 12 साल, किसके लिए रहा बेमिसाल; इन फैसलों से दुखी हुआ मुस्लिम समाज!

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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