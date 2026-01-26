गणतंत्र दिवस से पहले 'पद्म पॉलिटिक्स', चुनावी राज्यों में नामों की बौछार पर बवेला!

Padma Awards 2026: केंद्र सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस से पहले 'पद्म पुरस्कारों' की लिस्ट जारी कर दी. इस साल अलग-अलग क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है, इसके तहत 5 को 'पद्म विभूषण', 13 'पद्म भूषण' और 113 को लोगों को 'पद्म श्री' दिया जाएगा. सरकार ने जैसे ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा से शुरू की, सियासी गलियारों में वावेला खड़ा हो गया है.

विपक्ष के साथ कई लोगों ने पद्म पुरस्कारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस साल असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं. राजनीति विश्लेषक की मानें तो सरकार ने अलग-अलग विचारधाराओं को साधने के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है. असम में 126, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं. यानी इसके जरिये केंद्र सरकार पांच राज्यों की 824 विधानसभा सीटों को एकजुट करने में लगी है.

'पद्म पुरस्कार' को लेकर विवाद

बता दें, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा के साथ देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी से कला, साहित्य, सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई शख्सियतों को इस साल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से नवाजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सत्य हिंदी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सियासी हलकों में इस फैसले को सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं माना जा रहा. कई विश्लेषकों के मुताबिक, पद्म पुरस्कारों की यह सूची बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह अपनी सामाजिक-क्षेत्रीय पकड़ को और व्यापक बनाना चाहती है और अलग-अलग राज्यों में अपने गठबंधनों को मजबूती देना चाहती है. वहीं दूसरी ओर, आलोचकों का तर्क है कि इन सम्मानों का इस्तेमाल चुनावी जमीन तैयार करने के औजार के तौर पर किया जा रहा है. ऐसे में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा ने इस पूरी कवायद को और भी सशक्त राजनीतिक संकेत के रूप में पेश कर दिया है.

'बिंदास बोल दिल से' की संपादक नंदिनी राम सिंह ने कहा कि जिन लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, वह इसके हकदार हैं. उन पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हर सरकार का एक हिडेन एजेंडा होता है. उन्होंने कहा कि हर सरकार इस तरह के पुरस्कारों को देने का मकसद, एक बड़े जनसमूह को अपने साथ जोड़ना मकसद होता है. भारतवासी भी बहुत इमोशनल होते हैं और इसके जरिये कहीं न कहीं सरकार का हिडेन एजेंडा काम कर जाता है. शायद सरकार का मकसद भी कहीं न कहीं यही मकसद है और अक्सर सरकारें इसमें कामयाब भी रहती हैं.



अचूक रणनीती के वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह ने कहा कि जब भी चुनाव आता है, तब बीजेपी अपने फायदे को ध्यान में रखती है. वह जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखती है और उसी हिसाब से पुरस्कार का आवंटन करती है. इससे पहले भी वह पद्म पुरस्कार को इसी तरह से देती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी गुणवत्ता नहीं देखती है. साल 2024 में जगद्गुरु रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया, लेकिन यह समझ नहीं आता है कि उन्होंने कोई बड़ा सामाजिक कार्य किया है. इसी तरह से साल 2016 में मालिनी अवस्थी को पद्म श्री दिया गया. उन्होंने भी कोई बड़ा नहीं काम किया. उन्हें महज इसलिए नवाजा गया कि वह अवनीश अवस्थी की बीवी हैं. अवनीश अवस्थी की पैठ बीजेपी में किसी से छिपी नहीं है.

केरल से 8 और पुदुचेरी के एक दिग्गज को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

पद्म पुरस्कार 2026 में केरल के कुल 8 प्रतिष्ठित दिग्गजों को उनके अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. इनमें 3 लोगों को पद्म विभूषण, 2 को पद्म भूषण और 3 को पद्म श्री प्रदान किया गया. पद्म विभूषण से सम्मानित होने वालों में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज के. टी. थॉमस, वरिष्ठ मलयालम पत्रकार पी. नारायणन और मरणोपरांत केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन शामिल हैं.

इसी तरह से पद्म भूषण पाने वालों में मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी और एसएनडीपी योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेशन का नाम शामिल है. जबकि अंतरिक्ष वैज्ञानिक ए. ई. मुथुनायगम, प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना कलामंडलम विमला मेनन और पर्यावरण कार्यकर्ता कोल्लकल देवकी अम्मा जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से के. पाजनिवेल को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

तमिलनाडु से 14 लोगों को पद्म सम्मान

पद्म पुरस्कार 2026 में तमिलनाडु के कुल 14 हस्तियों को सम्मानित किया गया है. इनमें 2 लोगों को पद्म भूषण और 12 लोगों को पद्म श्री प्रदान किया गया. पद्म भूषण से चिकित्सा क्षेत्र के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी और सामाजिक कार्यकर्ता एसकेएम मैइलानंधन को सम्मानित किया गया.

पद्म श्री पाने वालों में कर्नाटक संगीत की मशहूर जोड़ी गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम, पोलियो विशेषज्ञ एच. वी. हांडे, कृषि वैज्ञानिक आर. के. रामासामी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. विजय कुमार, भजन गायक ओथुवार तिरुथनी स्वामीनाथन, पशु चिकित्सक पुन्नियमूर्ति नटेसन, मरणोपरांत कुरुम्बा चित्रकार आर. कृष्णन, कांस्य शिल्पकार राजस्थापति कालीअप्पा गौंडर, प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी, मृदंगम कलाकार तिरुवारूर भक्तवत्सलम और कंप्यूटर वैज्ञानिक वीझिनाथन कामकोटी शामिल हैं.

पश्चिम बंगाल से 9 लोगों को पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार 2026 में पश्चिम बंगाल के कुल 9 बड़ी शख्सियतों को उनके अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से अशोक कुमार हलदर, गंभीर सिंह योंजोन, महेंद्र नाथ रॉय और संताली लेखक राबीलाल टुडू को पद्म श्री मिला है. कला जगत से मरणोपरांत रंगकर्मी हरि माधब मुखोपाध्याय, जामदानी बुनकर ज्योतिष देबनाथ, तबला वादक कुमार बोस और अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया. वहीं, चिकित्सा क्षेत्र से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सरोज मंडल को पद्म श्री से नवाजा गया.

असम से 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार

चुनावी राज्य असम के कुल 5 हस्तियों को उनके योगदान के लिए पद्म श्री से नवाजा गया है. कला क्षेत्र से छह दशकों से सत्रिया नृत्य से जुड़े हरिचरण सैकिया को पद्म श्री दिया गया है. उन्होंने सत्रिया डांस एंड म्यूज़िक स्कूल की स्थापना कर इस नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाया. रेशम उद्योग में अहम योगदान देने वाले जोगेश देउरी को भी पद्म श्री मिला है. सिलचर से तीन बार सांसद और मंत्री रहे दिवंगत कबिंद्र पुरकायस्थ को मरणोपरांत सम्मान दिया गया. इसके अलावा असमिया रंगमंच को नई पहचान देने वाले नुरुद्दीन अहमद और करबी लोक संगीत की मशहूर गायिका पोखिला लेकथेपी को भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया है.

यह भी पढ़ें: दक्षिण का मुस्लिम एक्टर 'ममूटी' जिसने वकालत छोड़ चुनी एक्टिंग की राह; सरकार ने दिया 'पद्म विभूषण' अवार्ड