Kotdwar News: बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार का साथ देना पड़ा भारी! आर्थिक तंगी से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’

Kotdwar News: उत्तराखंड के कोटद्वार में बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को नफरतियों से बचाने वाले ‘मोहम्मद दीपक’ अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. अब उन्हें अपना जिम बंद कर शहर छोड़ना पड़ सकता है. दीपक कुमार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब मकान मालिक ने चार महीने का किराया बकाया होने पर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है. 42 साल के दीपक कुमार ‘हल्क जिम’ नाम से जिम चलाते हैं. उन्होंने बताया कि जनवरी में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आवाज उठाने के बाद से उनका कारोबार लगातार गिरता चला गया. दीपक उसी समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान खुद को “मोहम्मद दीपक” बताया था.

दरअसल, कुछ कार्यकर्ता 70 वर्षीय दुकानदार वकील अहमद की “बाबा क्लॉथ स्टोर” नाम की दुकान को लेकर विरोध कर रहे थे और नाम बदलने की मांग कर रहे थे. दीपक ने उस समय दुकानदार के समर्थन में खड़े होकर विरोध जताया था. इसके कुछ दिन बाद 31 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग दुकान और दीपक के जिम के बाहर जमा हो गए थे. सड़क जाम कर नारेबाजी भी हुई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं.

“बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को जिम आने से रोक रहे हैं”

दीपक कुमार का कहना है कि इन घटनाओं के बाद उनके जिम का माहौल पूरी तरह बदल गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल जिम में सिर्फ 60 से 65 सदस्य ही बचे हैं और इतनी संख्या में आने वाले सदस्य जिम का खर्च निकालने के लिए काफी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जिम का मासिक किराया 40 हजार रुपये है, जिसे वह पिछले चार महीनों से नहीं चुका पाए हैं. दीपक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके जिम में आने वाले ग्राहकों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना है कि कुछ कार्यकर्ता उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उन्हें जिम में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

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दीपक को हुआ भारी नुकसान

दीपक के मुताबिक इस वजह से उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि अब वह जिम के उपकरण बेचने और शहर छोड़कर कहीं नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा हालात में कारोबार संभालना बेहद मुश्किल हो गया है. हालांकि, इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें अब तक किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं मिली है. कोटद्वार थाना प्रभारी प्रदीप नेगी ने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस उसकी जांच करेगी.