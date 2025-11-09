Advertisement
अब मुस्लिम भी बन सकते हैं RSS सदस्य? मोहन भागवत का बड़ा बयान

Mohan Bhagwat on RSS Membership: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ में सभी का स्वागत है. जो लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं, वे धर्म या जाति की परवाह किए बिना संघ का हिस्सा बन सकते हैं। संघ सबके लिए खुला है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:52 PM IST

अब मुस्लिम भी बन सकते हैं RSS सदस्य? मोहन भागवत का बड़ा बयान

Mohan Bhagwat on RSS Membership: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि संघ में सभी का स्वागत है. जो लोग इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं, वे संघ में शामिल हो सकते हैं. 

RSS ने संघ के आउटरीज कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए कहा, "किसी भी ब्राह्मण, शैव, मुसलमान या ईसाई को संघ से बाहर नहीं रखा गया है. सिर्फ हिंदुओं को ही इजाजत है और हिंदू से हमारा तात्पर्य उन सभी से है जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं. विभिन्न संप्रदायों के लोग संघ में आ सकते हैं; बस अपनी अलग पहचान को अलग रखें."

उन्होंने यह टिप्पणी इस सवाल का जवाब देते हुए की कि क्या मुसलमानों को संघ में इजाजत है और संगठन अल्पसंख्यकों में विश्वास कैसे पैदा करना चाहता है. उन्होंने कहा, "आपकी विशिष्टता का स्वागत है. लेकिन जब आप शाखा में आते हैं, तो आप भारत माता के पुत्र, इस हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं." भागवत ने बताया, "मुस्लिम और ईसाई भी हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के लोगों की तरह शाखा में आते हैं. हम न तो उनकी गिनती करते हैं और न ही उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं. हम सभी भारत माता के पुत्र हैं. संघ सभी को इसी नजर से देखता है."

उन्होंने कहा, "पहले, चर्च जैसे कुछ समुदायों और समूहों को अलग या अछूता रखा जाता था. अब हमें उनसे संपर्क करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे. यही हमारे आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य है. लेकिन आउटरीच का मतलब यह नहीं है कि हम उन पर कुछ थोपेंगे या कुछ करेंगे." उन्होंने विस्तार से बताया, "संघ कहता है कि हम किसी के लिए भी कुछ भी करेंगे. प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना होगा और अपनी प्रगति स्वयं करनी होगी."

उन्होंने आगे कहा, "हम लोगों को ऐसा करने के लिए सक्षम और तैयार करते हैं. भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. इसलिए संघ से किसी चीज की उम्मीद न करें. लेकिन अगर आप दूसरों से कोई अपेक्षा किए बिना संघ में आते हैं, तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. यही हम सिखाते हैं. तो हां, यह एक आउटरीच अभियान है. साथ ही अगर दूसरे लोग नेक काम कर रहे हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे."

यह पूछे जाने पर कि क्या संघ मुसलमानों के लिए स्कूल खोलेगा, भागवत ने कहा, "हम किसी खास समुदाय या जाति के लिए स्कूल नहीं खोलते. संघ सिर्फ अपने मूल कार्य, मानव निर्माण, पर ध्यान केंद्रित करता है. हमारे स्वयंसेवक अलग, स्वायत्त संगठन चलाते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे आत्मनिर्भर बनें ताकि उन्हें बाहरी मदद की जरूरत न पड़े. मुस्लिम इलाकों में विद्या भारती द्वारा संचालित शिशु मंदिर भी हैं."

Salaam Tv Digital Team

mohan bhagwat newsRSS Membershipmuslims in rss

