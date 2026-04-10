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महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा निकली नाबालिग, पति फरमान पर मंडराया जेल का खतरा

Monalisa Viral Girl Case: मोनालिसा केस में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ कि वह नाबालिग है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शादी कराई गई थी. इसके बाद पति फरमान खान के खिलाफ POCSO समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:30 AM IST

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महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा निकली नाबालिग, पति फरमान पर मंडराया जेल का खतरा

Monalisa Viral Girl Case: मध्य प्रदेश और केरल राज्यों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में "वायरल गर्ल" के नाम से मशहूर मोनालिसा भोंसले के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की गई एक जांच में यह सामने आया है कि मोनालिसा बालिग नहीं है, बल्कि वह एक नाबालिग है. इस खुलासे के बाद मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें POCSO एक्ट के प्रावधानों समेत कई संगीन इल्जाम लगाए गए हैं.

इस मामले ने सबसे पहले तब सुर्खियां बटोरीं जब मोनालिसा की उम्र को लेकर संदेह पैदा हुआ. NCST के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के निर्देशों पर गठित एक टीम ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश तक गहन जांच की. यह जांच एडवोकेट प्रथम दुबे द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ी. महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड्स पर आधारित इस जांच में पता चला कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था. इस आधार पर 11 मार्च 2026 को जब उसकी शादी हुई, तब उसकी उम्र मात्र 16 साल और 2 महीने थी.

किसने बनाया था बर्थ सर्टिफिकेट
जांच में आगे यह भी खुलासा हुआ कि शादी के लिए इस्तेमाल किया गया जन्म प्रमाण पत्र फर्जी था. केरल में शादी के पंजीकरण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों में उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी. बाद में पता चला कि यह प्रमाण पत्र महेश्वर नगर पालिका द्वारा अनियमित तरीके से जारी किया गया था. जांच टीम ने इस जाली दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर रद्द करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू तब जुड़ा जब एडवोकेट प्रथम दुबे ने आयोग को बताया कि इस शादी में कुछ राजनीतिक हस्तियों और विशिष्ट संगठनों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक सत्यता चल रही जांच पूरी होने के बाद ही स्थापित हो पाएगी.

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फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इस पूरे मामले में फरमान खान के खिलाफ POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि पीड़ित लड़की के पारधी जनजाति से संबंधित होने की जानकारी मिली है. पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. NCST ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और केरल और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को 22 अप्रैल 2026 को उसके समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले पर लगातार नजर रखेगा और जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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