भारत में नहीं देखा गया चाँद, ईद 21 को; UP में कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग

लखनऊ: लखनऊ, पटना , गुवाहाटी , दिल्ली और हैदराबाद समेत देश के किसी भी हिस्से में गुरुवार को ईद का चाँद नहीं देखा गया. लखनऊ के इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया ने ऐलान किया है अब 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. हालांकि, अफगानिस्तान में गुरुवार को ईद मना ली गई है. भारत में वोहरा मुसलमानों ने भी आज ईद मना ली है.

लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली कहा कि जुमे को एक और रोजा रखा जाएगा. कल जुम्मा अलविदा की नमाज पढ़ाई जाएगी और 21 मार्च को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा. लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में 10:00 बजे ईद की नमाज होगी. महिलाओं के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि वो भी सामूहिक तौर पर ईद की नमाज़ अदा कर सकें.

असम के केंद्रीय हिलाल कमेटी ने भी ऐलान किया है कि असम और भारत में कहीं भी चांद देखने की खबर नहीं मिलने की वजह से कल 30 रोज पूरे रखे जाएंगे और परसों शनिवार को ईद उल फितर पूरे मुल्क के साथ-साथ असम में भी मनाई जाएगी.

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कश्मीर में भी चांद नहीं दिखा. ऑल J&K शिया एसोसिएशन (AJKSA) रुएत-ए-हिलाल कमेटी को भी कश्मीर या भारत के किसी दूसरे हिस्से से चांद दिखने की कोई भरोसेमंद (शरई) गवाही नहीं मिली है. इसलिए, शिया इस्लामिक गाइडलाइंस के मुताबिक, शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को ईद-उल-फ़ित्र नहीं होगा और रोज़ा हमेशा की तरह रखा जाएगा. इसके मुताबिक, ईद-उल-फ़ित्र शनिवार, 21 मार्च 2026 को मनाई जाएगी.

नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग

वहीँ, उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम नेता फिरोज खां ईद पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग पर अड़ गए हैं. उन्होंने कहा है कि ईद पर अगर प्रशासन नमाजियों पर पुष्प वर्षा नहीं कराएगा, तो वह खुद हेलीकॉप्टर से नमाजियों पर पुष्प वर्षा कराएंगे. इसके हिमायत में उन्होंने दलील दी है कि सरकार अगर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करा सकती है, तो नमाजियों पर क्यों नहीं ? फिरोज खा ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा के लिए डीआईजी से परमीशन मांगी है. परमीशन मिलने से पहले ही हैलीकॉप्टर के लिए बहजोई रोड पर हेलीपेड की जगह चिन्हित की गई है और हेलीपेड का निर्माण भी शुरू करा दिया गया है.

शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील

ईद को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है. ख़ास बात ये है कि इस बार ईद के साथ ही नवरात्र भी चल रहे हैं. उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में संवेदनशील जिलों में मस्जिद, ईदगाहों और मंदिरों आदि के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये गए हैं. शहरों के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है. फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई. पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अफवाह या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है.



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