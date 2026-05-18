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MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा, जानिए क्या है पूरा विवाद

Bhojshala Case: भोजशाला में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भक्तों ने देवी सरस्वती की पूजा-अर्चना की. फैसले के बाद भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियां बढ़ गई हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 18, 2026, 12:06 PM IST

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MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा, जानिए क्या है पूरा विवाद

Bhojshala News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच भोजशाला-कमल मौला परिसर को एक मंदिर के रूप में मान्यता दी. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रविवार को धार में इस ऐतिहासिक स्थल पर भक्तों ने देवी सरस्वती की एक तस्वीर की पूजा-अर्चना की. भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने लंदन संग्रहालय से देवी सरस्वती की मूल मूर्ति को तुरंत वापस लाने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब तक देवी सरस्वती की मूल मूर्ति इस क्षेत्र में वापस नहीं आ जाती, तब तक परिसर में स्थापित यह प्रतीकात्मक तस्वीर ही भक्तों के लिए पूजा का केंद्र बनी रहेगी.

शर्मा ने बताया, "हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि (देवी वाग्देवी की) मूर्ति को लंदन से वापस लाया जाए. इस परिसर को आखिरकार एक मंदिर घोषित कर दिया गया है और हम उस मूर्ति को यहां स्थापित करेंगे, लेकिन तब तक, कल यहां स्थापित की गई यह मूर्ति यहीं रहेगी." इससे पहले, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने यह माना था कि विवादित स्मारक का धार्मिक स्वरूप भोजशाला, यानी देवी सरस्वती के मंदिर का ही है.

हाईकोर्ट ने कहा, "विवादित क्षेत्र का धार्मिक स्वरूप भोजशाला, यानी देवी सरस्वती के मंदिर का ही माना गया है." हाईकोर्ट ने इसके अलावा 2003 के ASI के उस इंतज़ाम को भी रद्द कर दिया, "जिस हद तक वह भोजशाला परिसर के भीतर हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को सीमित करता था और साथ ही मुस्लिम समुदाय को नमाज़ पढ़ने की अनुमति देने वाले आदेश को भी." कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार और ASI भोजशाला मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में फ़ैसले लेंगे. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ASI, 1958 के ASI अधिनियम के तहत संरक्षित इस स्मारक पर धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षण, रखरखाव और नियमन पर अपना समग्र नियंत्रण और निगरानी जारी रखेगा.

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मस्जिद के लिए दी जाएगी वैकल्पिक जमीन
हिंदू समुदायों की उस याचिका पर, जिसमें देवी सरस्वती की उस मूर्ति को वापस लाने की मांग की गई थी जो कथित तौर पर लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पहले ही कई अभ्यावेदन सौंपे जा चुके हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि अगर दूसरा पक्ष आवेदन करता है, तो धार ज़िले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित करने पर विचार किया जाए. हालांकि, MP हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो कैविएट याचिकाएं दायर की गई हैं. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह आशंका है कि मुस्लिम पक्ष के लोग इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.

हिंदू पक्ष ने दायर की थी कैविएट
हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विसेन ने एक कैविएट याचिका दायर की. जितेंद्र सिंह विसेन भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता हैं. उन्होंने अपनी याचिका में यह मांग की है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले को दी गई किसी भी चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए. इसके बाद इस मामले में हिंदू पक्ष के मुख्य याचिकाकर्ता ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से एक और कैविएट याचिका दायर की. इसमें भी इसी तरह का अनुरोध किया गया है कि यदि इस फ़ैसले को चुनौती दी जाती है, तो कैविएट दायर करने वालों की बात सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए.

इनपुट- (ANI)

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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