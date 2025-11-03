मदरसा के टीचर के कमरे से 19 लाख नकली नोट बरामद होने का दावा; शिक्षक गिरफ्तार

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक मदरसे में पढ़ाने वाले इमाम के कमरे से लगभग 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किया गए हैं. इमाम जुबेर अंसारी अपने एक साथी के साथ नकली नोट के मामले में मालेगांव में गिरफ्तार किया गया था. इसके वायरल वीडियो से जब गांव के लोगों ने इसकी पहचान की, तो खंडवा पुलिस को सूचना देकर उसके घर पर रेड करवाया.

गौरतलब है कि खंडवा जिले के जावर थाना इलाके के पेठिया गांव में जुबेर अंसारी नाम का इमाम मदरसे में बच्चों को तालीम देता था. गांव वालों ने कुछ महीने पहले ही उसे नौकरी पर रखा था. इमाम बुरहानपुर जिले का रहने वाला है. ग्रामीणों ने बताया कि इमाम पहले यह पास के गांव बेनपुरा डूंगरी के मदरसे में पढाता था. वहां से नौकरी छूटने के बाद तीन महीने पहले ही इस गांव के मदरसे में नौकरी करने आया था. ग्रामीणों ने बताया कि वह पिछले 10-15 दिन से छुट्टी लेकर अपने घर गया था.

ग्रामीण की सूचना पर जब खंडवा पुलिस ने इमाम के कमरे की तलाशी ली, तो उसमें लगभग 19 लख रुपए के नकली नोट बरामद हुए. यहाँ से एक कटर मशीन और दो मोबाइल भी पुलिस ने जप्त किए हैं. फिलहाल, मौलाना जुबेर अंसारी और उसका सहयोगी मालेगांव पुलिस की कस्टडी में है. खंडवा पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस नकली नोट कस अवैध नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं? खंडवा पुलिस मालेगांव पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर इसकी जांच कर रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी इलाहबाद के एक मदरसे में नकली नोट के कारोबार का खुलासा हुआ था. बाद में पाया गया कि मस्जिद के अहाते में लगने वाले कमरे में कुछ लोग किराए पर रहते थे. वो ही लोग नकली नोटों के कारोबार में लगे थे. इस मामले में तीन हिन्दू नौजवान भी गिरफ्तार हुए थे.

