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MSME बनी संकट में उम्मीद की किरण; जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बदलाव की जंग

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में छोटे और मध्यम उद्योग (MSME) राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। यहाँ कारीगर, किसान और स्टार्टअप मिलकर नए अवसर बना रहे हैं। सरकार की योजनाएँ जैसे PMEGP, मुद्रा योजना और PM Vishwakarma से कारोबार को मदद मिल रही है। लेकिन अब भी फंड की कमी, मार्केटिंग की दिक्कत और बैंकिंग समस्याएँ बनी हुई हैं। सही सहयोग और अवसर मिलने पर ये छोटे उद्योग राज्य को नई आर्थिक ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Aamir Ahsan|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: May 10, 2026, 04:04 PM IST

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Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर, यह वह जगह है जहाँ ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि उन्हें हक़ीक़त में बदलने की ताक़त है। यहाँ की मिट्टी, कुदरत और मेहनती लोग मिलकर छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स को नई पहचान देते हैं. हर छोटे यूनिट में हुनर, मेहनत और उम्मीदों की एक कहानी छुपी होती है. मगर सवाल यह है कि क्या हर ख्वाब को सही मौक़ा मिलता है?

जम्मू-कश्मीर में लाखों माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) मौजूद हैं, ये सिर्फ़ कारोबार नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. लेकिन इनकी राह में कई मुश्किलें भी हैं. योजनाएँ बनती हैं, मगर जमीन पर उनका फायदा अक्सर सीमित रह जाता है. PMEGP के तहत 2023-24 में 15,065 यूनिट्स को मदद मिली थी, जबकि 2024-25 में यह घटकर 9,863 रह गई। करीब 5,200 यूनिट्स इस मदद से वंचित रह गए.

कई MSMEs वर्किंग कैपिटल की कमी, ऋण अदायगी की मुश्किलें और मार्केट में रुकावटों का सामना कर रहे हैं। MSME हेल्थ क्लिनिक के आंकड़ों के मुताबिक़, 75 यूनिट्स में से 14 को फिर से खड़ा करने की जरूरत थी, और दूसरे चरण में 406 यूनिट्स में 87 वित्तीय और कार्यात्मक दबाव में पाए गए.

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छोटे कारोबारी अक्सर कागज़ात, गारंटी और कोलेटरल की वजह से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने में हिचकिचाते हैं। सरकार ने CGTMSE के तहत ऋण पर गारंटी और फीस में छूट देकर इसे आसान बनाया है. कई यूनिट्स अभी भी Udyam पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे. पारंपरिक कारीगर हुनर रखते हैं, लेकिन मार्केटिंग, डिजाइन और आधुनिक तकनीक की जानकारी की कमी उनके विकास में बाधक है. कश्मीर की सर्दियाँ, पर्यटन पर निर्भरता और महंगे लॉजिस्टिक्स ने कारोबार की बिक्री को प्रभावित किया है.

जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के लिए कई अहम योजनाएँ शुरू की हैं. PMEGP के तहत 50 लाख तक प्रोजेक्ट, 35% तक सब्सिडी. PM Vishwakarma के तहत कारीगरों को ट्रेनिंग + टूलकिट, 2 लाख तक लोन. मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी लोन. CGTMSE योजना के तहत 10 लाख तक लोन पर गारंटी. JKMSME योजना के तहत हेल्थ क्लिनिक प्रभावित यूनिट्स की बहाली. J&K इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के तहत रोजगार और टैक्स इंसेंटिव. Procurement Policy के तहत  25% सरकारी खरीदारी MSME से जरूरी.

इन पहलों की वजह से कारोबार शुरू करना पहले से आसान हो गया है. अब एक क्लिक में पंजीकरण और आवेदन ऑनलाइन संभव है. कुछ MSME हीरो ने दिखाया कि मेहनत और सही अवसर मिल जाए तो सब मुमकिन है. मंज़ूर अहमद इलाही (पुलवामा)- पेंसिल इंडस्ट्री, 200+ रोजगार, देश की 90% सप्लाई. जम्मू के बी कीपर- सालाना 15–20 लाख की आमदनी. भदरवाह के लैवेंडर किसान-"परपल रिवोल्यूशन" के तहत हजारों किसानों को जोड़ा. मोहसिन अली (डल लेक)-कायकिंग के जरिए नई पहचान.

स्टार्टअप्स भी तेजी से उभर रहे हैं. FastBeetle, Sheikh Asif, Kanwal Foods, Khalis Foods, Nucular App ने लोकल प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया है.

महिलाओं की भागीदारी
जम्मू-कश्मीर की महिलाएँ भी MSME सेक्टर में सक्रिय हैं. नरगिस- ट्रैवल एजेंसी. इंशा काज़ी- होमस्टे. हमीदा बानो और अन्य: डेयरी और बेकिंग. अब महिलाएँ न सिर्फ़ खुद कमाई कर रही हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं. जम्मू-कश्मीर में MSME सेक्टर में हुनर और क्षमता की कोई कमी नहीं है. असली चुनौती है सही मौका, मार्गदर्शन और वित्तीय मदद। जब ये सभी कड़ियाँ जुड़ जाएँगी, तो छोटे व्यवसाय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं. MSME सिर्फ़ एक सेक्टर नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य है.

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