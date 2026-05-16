West Bengal Textbook: पश्चिम बंगाल के बच्चों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, मुग़ल शासक अकबर महान था

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वहां के स्कूल के सिलेबस में बड़े बदलाब की तैयारी चल रही है. इसका पहला निशाना प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी और भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह पाठ्यक्रमों के शामिल मुग़ल शासक भी निशाने पर होंगे.



राज्य में अभी तक किसी मंत्री को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई है. फिलहाल, राज्य का शिक्षा विभाग CM शोभेंदु अधिकारी के पास है. इसके बावजूद स्कूल की किताबों से मुगलों और ममता बनर्जी को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, सिलेबस बदलने के लिए बुखारा भवन में पहले ही एक एप्लीकेशन दी जा चुकी है, और मुख्यमंत्री शोभेंदु अधिकारी ने MLA सोनपन दासगुप्ता को सेक्रेटरी के साथ मिलकर काम इस मुद्दे पर काम करने का निर्देश दिया है.

गौरतलब है कि 2011 में पश्चिम बंगाल के सत्ता में आने के बाद स्कूली करिकुलम में कई टॉपिक शामिल किए गए थे. आठवीं क्लास की किताब में चार पन्नों पर सिंगूर का इतिहास शामिल किया गया था. इसमें ममता बनर्जी के आंदोलन की टाइमलाइन भी शामिल की गई है. स्कूल की इतिहास की किताब में उस वक़्त के विपक्षी नेता पार्थ चटर्जी का नाम भी शामिल है. BJP MLA सजल घोष का कहना है, "अब ये सब नहीं चलेगा. इन सबको अब हटाया जा सकता है."

विपक्ष मानता है कि सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलन के ज़रिए ही 2011 में तृणमूल कांग्रेस 30 साल पुरानी वाम सरकार को अपदस्थ कर सत्ता में आई थी.इस आन्दोलन की वजह से ही टाटा कंपनी बिना कोई कारखाना लगाए संगोर छोड़कर चली गई थी. ये टाटा की नैनो कार बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला था, जो बंगाल में ममता के विरोध के बाद ये गुजरात चला गया था. विपक्ष मानते हैं कि आन्दोलन की वजह से राज्य का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कई दशक तक पीछे रह गया.

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इसी सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलन का इतिहास बाद में बंगाल के इतिहास के करिकुलम में शामिल किया गया था. यह चैप्टर आठवीं क्लास में पढ़ाया जाता था. ममता बनर्जी सिंगूर की ज़मीन पर बीज बो रही हैं, वह तस्वीर भी किताब के पन्नों पर मौजूद है. तब भी इस मुद्दे पर ज़ोरदार चर्चा हुई थी. तृणमूल के हुकूमत के दौरान शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को नौकरियां बेचने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था. गिरफ़्तार होने के बावजूद उनका नाम भी करिकुलम में आज भी देखा जा सकता है. भाजपा ने सवाल उठाया है कि एक गिरफ़्तार दागी मंत्री का नाम सिलेबस में कैसे हो सकता है?

इतना ही नहीं, विधायक सजल घोष ने कहा है कि मुगल काल के इतिहास को भी 'तोड़-मरोड़कर' पेश किया गया है. अकबर को महान बताया गया है. शाहजहां प्यार की निशानी था. ये सब भी अब बंगाल में नहीं चलेगा. इसे इतिहास की किताबों के पन्नों से हटाने की भी मांग की गई है. यह मांग अलग-अलग जगहों से उठाई गई है. 'बंगा टीचर एंड स्टाफ़ एसोसिएशन' और 'निखिल बंगा टीचर्स एसोसिएशन' ने भी सिंगूर चैप्टर हटाने की मांग उठाई है.

कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार देबाशीष दास ने सिलेबस में बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर सरकार छात्रों के लिए सही सिलेबस तैयार करना चाहती है, तो उसका खैर मकदम है.

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