'मुस्लिम त्योहार आते ही कुछ लोग कुत्तों की तरह...', मोहर्रम से पहले ओवैसी के नेता का विवादित बयान

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UP News: देशभर में मोहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. यूपी में भी मोहर्रम को लेकर गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं. सभी जिलों के डीएम और एसपी को मोहर्रम को शांति से कराने के लिए निर्देश दिए हैं. इस बीच AIMIM के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि "जब भी कोई मुस्लिम त्योहार आता है तो कुछ लोग कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं. हम सभी त्योहारों का सम्मान करते हैं, फिर भी कुछ लोग जान-बूझकर आपत्तिजनक बातें कहते हैं. जैसे ही ईद-उल-फ़ित्र या मुहर्रम जैसे मौके आते हैं, ये लोग कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं. यह एक लोकतांत्रिक देश है. हर किसी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है.
उन्होंने आगे कहा कि हम सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं. लेकिन, कुछ लोग मुस्लिम त्योहारों के बारे में गलत बातें कहते हैं. हर किसी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है और सभी को शांति से ऐसा करना चाहिए. CM योगी भी मुस्लिम त्योहारों का सम्मान करते हैं, फिर भी समाज के कुछ लोग गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं. AIMIM नेता ने अलीगढ़ के सांसद की भी आलोचना की और कहा कि सांसद सतीश गौतम ने मुहर्रम के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया. उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. एक सांसद के तौर पर उनका पद गरिमा की मांग करता है.
सांसद ने दिया था विवादित बयान
गौरतलब है कि अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने हाल ही में मुहर्रम को लेकर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा, "अलीगढ़ में एक परिंदा भी हमारी इजाज़त के बिना पर नहीं मार सकता." सांसद ने कहा कि ज़िले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने देगा. मुहर्रम की तैयारियों और इंतज़ामों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन ही शहर में सभी जुलूसों के रास्ते और समय तय करता है. उन्होंने भरोसा जताया कि अलीगढ़ में सभी समुदाय आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा.
देश और दुनियाभर में मोहर्रम की तैयारियां
मोहर्रम को लेकर देश और दुनिया के कई हिस्सों में तैयारियां शुरू हो गई हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मोहर्रम के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और मजलिसों का आयोजन कर रहे हैं. भारत के कई राज्यों में प्रशासन भी सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है. जुलूस मार्गों का निरीक्षण, पीस कमेटी की बैठकें और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. मोहर्रम इस्लामिक इतिहास में कर्बला की घटना और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिसे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं.