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"ईमान वालों में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने अल्लाह से अपना वादा पूरा किया" - (आयत 23/ सूरह अल-अहज़ाब)
मुहर्रम की 10 तारीख, 61 हिजरी के बाद (680 AD) हजरत इमाम हुसैन को ज़ालिम यज़ीद की सेना ने शहीद कर दिया था. इस बेहद अफसोसनाक घटना ने इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. इसे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके परिवार से प्यार करने वाले लोग आज भी बड़ी शिद्दत से याद करते हैं, और सिहर उठते हैं. हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को सत्य, न्याय और इस्लाम की विनम्रता के लिए भी याद किया जाता है.
इस साल आशूरा का दिन 26 जून 2026 को अजमेर शरीफ में मनाया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर पूरे भारत से श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा समूह दरगाह अजमेर शरीफ के पवित्र माहौल में शामिल होने और अजमेर उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है.
मोहर्रम के इस महीने में कुछ ही दिनों में आशूरा का दिन आ रहा है. एक ऐसा दिन जब प्यारे नबी के नवासे ने सबसे बड़ी नेकी दिखाई, और सबसे बड़ी कुर्बानी दी. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह प्यारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के नाती, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली और हज़रत बीबी फातिमा अज़ ज़हरा (र.अ.) के बेटे हैं.
जवानी में वे बहुत नेक, समझदार और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे. इतिहासकारों ने कहा है कि वे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से काफी मिलते-जुलते थे. पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने नाती से बहुत प्यार करते थे.
एक बार जब पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो जब वे सजदा करने लगे, तो हज़रत हुसैन पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की पीठ पर चढ़ गए. इस्लाम के पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) बहुत देर तक उसी हालत में रहे, जब तक कि बालक हजरत हुसैन नीचे नहीं उतर गए. एक और बार पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा (रज़ि.) के घर के पास से गुज़र रहे थे, और उन्होंने छोटे नाती हज़रत हुसैन को रोते हुए सुना, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) रुके और घर के अंदर जाकर कहा, "फातिमा, क्या तुम्हें नहीं पता कि हुसैन को रोते हुए सुनकर मुझे दुख होता है."
एक बहुत मशहूर हदीस में, प्यारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं, "हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ." इसका मतलब यह है कि हुसैन मेरे जैसे हैं, हुसैन का वंश मेरे वंश से मिलता-जुलता है, हुसैन का संदेश मेरा संदेश है, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ.
हज़रत इमाम हुसैन ने इल्म अपने पिता हज़रत मौला अली से सीखा था. उन्हें अपने पिता से अच्छे गुण और अच्छा स्वभाव विरासत में मिले थे. अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है, तो उसने निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश दिया है जो साफ़ तौर पर गूंजता है; हक़ और आज़ादी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो दी जाती हैं. हक़ और आज़ादी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोग छीनते हैं, और दुनिया में लोग उतने ही आज़ाद और हक़ पर हैं जितना वे रहना चाहते हैं.
हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की साफ़ वजह बस यह थी कि इस्लाम को ज़ालिम यज़ीद की बुराइयों, झूठ से खराब होने से बचाया जाए. मोहर्रम का पवित्र महीना लोगों को याद दिलाता है कि ज़ुल्म और अत्याचार के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और दबे-कुचले लोगों की मदद करनी चाहिए.
सच, इंसाफ़, बराबरी, आज़ादी और स्वतंत्रता जैसे इस्लामी गुण सभी कीमती मूल्य हैं जिनके लिए कीमती कुर्बानी की ज़रूरत होती है. यही शहादत, हज़रत इमाम हुसैन की सबसे बड़ी अहमियत है. इमाम हुसैन ने अपने फ़र्ज़ और सम्मान के साथ खतरों और मुश्किलों का रास्ता चुना, और कभी भी उससे पीछे नहीं हटे, और इंसानियत के जाने-पहचाने सबसे बहादुर तरीकों से अपनी जान दे दी.
खुद की बुराई करने का सामूहिक फ़र्ज़ है अपने ख़िलाफ़ भी सच बोलना
इस्लाम, शांति, सच्चाई, न्याय और आज़ादी का धर्म, एक ऐसी जगह और समय पर आया जहाँ ज़ुल्म राज था, गुलामी कमज़ोरों को बेइज़्ज़त करने का एक ज़रिया थी, और हत्याएँ समस्याओं को हल करने का एक तरीका थीं. एक ऐसा समाज जो कबीलाई झगड़ों से भरा हो, हिंसा से भरा हो, और सिर्फ़ गलत परिवार में पैदा होने का मतलब हमेशा के लिए गुलामी, ज़ुल्म और सभी अधिकारों से वंचित होना हो सकता था.
पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इन्साफ और बराबरी पक्का करने की कोशिश करते हुए इन तरीकों की बुराई करने वाली आवाज़ बनकर उभरे. उन्होंने हमें सबसे कीमती इंसानियत का तोहफ़ा दिया, यानी खुद की बुराई करने का सामूहिक फ़र्ज़, अपने ख़िलाफ़ भी सच बोलना. हक़ (सच्चाई) का साथ दो और उसके साथ खड़े रहो, बातिल (झूठ) की बुराई करो. इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ.
ज़ालिमों और अत्याचारियों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, चाहे सच और न्याय के साथ खड़े होने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े.
पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं, और उन बहुत सी बातों में से, उन्होंने हमें एक ज़रूरी सबक सिखाया. एक सबक जिसे पवित्र कुरान ने कई बार समझाया: जीतने के लिए ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ बहुत वफ़ादार लोगों की ज़रूरत है, जो सच को बनाए रखने और उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हों. एक मोमबत्ती की मिसाल बनना जो खुद जलकर दूसरों के लिए रास्ता रोशन करती है, सच्चाई का रास्ता रोशन करने के लिए आखिरी कुर्बानी देना, क्योंकि सच्चाई और सिर्फ़ सच्चाई ही तुम्हें आज़ाद करेगी.
लेखक:
हाजी सैयद सलमान चिश्ती, इस्लाम और सूफिज़म के विशेषज्ञ हैं. वो हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवाज़ (र.अ.) दरगाह अजमेर शरीफ़ के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं.
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