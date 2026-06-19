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Muharram 2026: सत्य और न्याय के लिए जीना और लड़ना सिखाती है कर्बला की जंग

Opinion: इस्लाम सत्य, इंसाफ़, बराबरी, विनम्रता और स्वतंत्रता की वकालत करता है. इसलिए कर्बला की जंग एक जालिम और साम्राज्यवादी शासक यजीद के खिलाफ विरोध की आवाज़ मानी जाती है. दरगाह अजमेर शरीफ़ के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती बता रहे हैं कि कर्बला की जंग इस बात की सीख देती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया जाना चाहिए और हक़ मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 19, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:16 PM IST
Muharram 2026: सत्य और न्याय के लिए जीना और लड़ना सिखाती है कर्बला की जंग

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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