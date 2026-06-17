अली ने भी बड़ी ज़िम्मेदारी और मेहनत से अपने बच्चों को पाला था. मदीना छोड़ अली बच्चों के साथ इराक़ के शहर कूफ़ा आ गए. लेकिन ख़ानदाने मुहम्मद के दुश्मन पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए. एक रोज़ अली सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए कि वहीं हमलावर ने आप पर ज़हर में बुझी तलवार से ऐसा हमला किया कि आप ज़ख़्मों की ताब न ला सके और हमले के तीसरे दिन शहीद हो गए. अली के यतीम बच्चों का अब कोई सहारा नहीं रहा. बच्चे वापस मदीने लौट गए, लेकिन यहां भी उन्हे सुकून से नहीं रहने दिया गया.