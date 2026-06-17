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Muharram 2026: कर्बला में शहीद होने से पहले ही भाई और पिता की हत्या से टूट चुके थे हुसैन

Muharram 2026: कर्बला की जंग के पहले हुसैन के भाई हसन की जहर देकर हत्या की जा चुकी थी. इससे पहले उनके पिता अली पर भी घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई. हुसैन बचपन में ही अपने नाना और अपनी मां को खो चुके थे. उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है. हम 10 एपिसोड में इस पूरी कहानी को आप तक पहुंचाएंगे. ये पहला एपिसोड है. अगली कहानी के लिए सलाम डिजिटल के साथ बने रहें.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 17, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:43 PM IST
Muharram 2026: कर्बला में शहीद होने से पहले ही भाई और पिता की हत्या से टूट चुके थे हुसैन

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