कर्बला की इस ऐतिहासिक घटना में इमाम हुसैन के साथी एक-एक करके अल्लाह की राह में शहीद होते गए. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मकसद से पीछे नहीं हटे. 10 मुहर्रम, 61 हिजरी, जो शुक्रवार का दिन था, उस दिन इमाम हुसैन ने असाधारण साहस और वीरता का परिचय देते हुए सत्य के लिए लड़ते-लड़ते शहादत स्वीकार कर ली. उन्होंने आखिर तक तक यजीद जैसे नाकारा शख्स के सामने झुकने से इनकार कर दिया.