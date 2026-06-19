दूसरे ब्राह्मण कुलों के उलट, हुसैनी ब्राह्मणों की एक लंबी मार्शल परंपरा रही है, जिसे वे कर्बला की घटना से जोड़ते हैं. उनका मानना ​​है कि राहाब नाम के उनके पूर्वज पंजाब से अरब तक गए थे और वहाँ इमाम हुसैन के साथ उनके करीबी रिश्ते बन गए थे. कर्बला की लड़ाई में, राहाब ने ज़ालिम यज़ीद के खिलाफ़ इमाम हुसैन की सेना में लड़ाई लड़ी थी. उनके बेटे भी उनके साथ शामिल हो गए, और उनमें से ज़्यादातर मारे गए. इमाम हुसैन ने राहाब का अपने लिए प्यार देखकर उन्हें सुल्तान या राजा का टाइटल दिया और उन्हें भारत वापस जाने को कहा. अपने पूर्वज राहाब और इमाम हुसैन के बीच इसी करीबी रिश्ते की वजह से हुसैनी ब्राह्मणों को यह नाम मिला और वे अपनी पवित्र पुरखों की विरासत पर बहुत गर्व महसूस करते हैं.