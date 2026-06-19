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Muharram 2026: कर्बला की जंग में पंजाब के दत्त ब्राह्मणों ने इमाम हुसैन का दिया था साथ, जो आज भी खुद को मानते हैं हुसैनी ब्राहमण

Opinion: कर्बला की जंग सत्य और इंसाफ के लिए लड़ी गई लड़ाई थी, जो पूरी दुनिया को आज भी प्रेरित करती है. दुनिया के कई नेता हुसैन से प्रेरणा लेते हैं. दरगाह अजमेर शरीफ़ के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती बता रहे हैं कि भारत में मुहर्रम न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक समन्वय का माध्यम भी है. पंजाब के ब्राह्मणों ने कैसे कर्बला की जंग में हुसैन की तरफ से यजीद की सेना से लड़ाई लड़ी थी, और आज भी वो खुद को हुसैनी ब्राह्मण मानने पर फख्र करते हैं.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 19, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:38 PM IST
Muharram 2026: कर्बला की जंग में पंजाब के दत्त ब्राह्मणों ने इमाम हुसैन का दिया था साथ, जो आज भी खुद को मानते हैं हुसैनी ब्राहमण

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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