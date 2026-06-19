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इस्लाम के इतिहास में, कर्बला के शहीद हज़रत इमाम हुसैन ने सबसे शानदार अध्यायों में से एक लिखा; एक ऐसा अध्याय जो आज भी सदियों के बाद भी, हर जगह लोगों के दिलों-दिमाग में गूंजता है. कर्बला की दुखद घटना 680 AD में इराक में फ़रात नदी के किनारे हुई थी, लेकिन कर्बला की अपील यूनिवर्सल है, और आज के हिंसा और अन्याय के माहौल में यह पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है.
साउथ एशिया में मुहर्रम धार्मिक समन्वय का मध्यम
आम तौर पर साउथ एशिया और खासकर इंडिया में मुहर्रम के सेरेमनी ने मुसलमानों और गैर-मुसलमानों, दोनों में इसके रिवाजों और रीति-रिवाजों के लिए गहरी श्रद्धा और भक्ति पैदा की है. इस तरह, मुहर्रम के आयोजनों ने साउथ एशिया में इस्लाम को अलग-अलग धर्मों के बीच पेश किया है और उनके बीच एक तरह का समन्वय स्थापित किया है.
इमाम हुसैन की महान कुर्बानी को दुनिया भर के मुसलमान याद करते हैं, लेकिन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट में इसे बहुत इमोशनल तरीके से मनाया जाता है. इंडिया में मुहर्रम के महीने के सेरेमनी के बारे में जो बात खास है, वह यह है कि इन रिवाजों में हिंदुओं की खास भागीदारी होती है.
इंडिया में, हिंदू, सिख, जैन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई बड़े-बुजुर्ग, भाई-बहन मुहर्रम के आयोजनों को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं. वाराणसी, जो इंडिया में हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, और मशहूर घाटों और वैदिक संतों का शहर है, में मुहर्रम मनाने का मिला-जुला रिवाज है, जहाँ कुछ जाने-माने हिंदू परिवार ताजिया शरीफ के जुलूस में हिस्सा लेते हैं. ऐसा लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अमरोहा, इंदौर, नागपुर, जयपुर, अजमेर शरीफ, भोपाल और दूसरे बड़े शहरों और कस्बों में भी होता है. मेरे कई दोस्त हैं जो मजलिस (मुहर्रम की सभाएँ) देखते हैं और उनमें हिस्सा लेते हैं; वे ताज़िया शरीफ़ (कर्बला में हज़रत इमाम हुसैन के मकबरे की नकल) बनाने में भी जोश के साथ हिस्सा लेते हैं.
इमाम हुसैन के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान के लिए मशहूर हैं हुसैनी ब्राह्मण
हुसैनी ब्राह्मण समुदाय भी इमाम हुसैन के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान के लिए मशहूर है, जो ज़्यादातर भारत के पंजाब राज्य में रहते हैं, जिन्हें दत्त भी कहा जाता है. इस समाज के कुछ लोग बिहार में भी पाए जाते हैं, जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण मानते हैं. वो मुहर्रम के सभी आयोजनों में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से हिस्सा लेते हैं.
दूसरे ब्राह्मण कुलों के उलट, हुसैनी ब्राह्मणों की एक लंबी मार्शल परंपरा रही है, जिसे वे कर्बला की घटना से जोड़ते हैं. उनका मानना है कि राहाब नाम के उनके पूर्वज पंजाब से अरब तक गए थे और वहाँ इमाम हुसैन के साथ उनके करीबी रिश्ते बन गए थे. कर्बला की लड़ाई में, राहाब ने ज़ालिम यज़ीद के खिलाफ़ इमाम हुसैन की सेना में लड़ाई लड़ी थी. उनके बेटे भी उनके साथ शामिल हो गए, और उनमें से ज़्यादातर मारे गए. इमाम हुसैन ने राहाब का अपने लिए प्यार देखकर उन्हें सुल्तान या राजा का टाइटल दिया और उन्हें भारत वापस जाने को कहा. अपने पूर्वज राहाब और इमाम हुसैन के बीच इसी करीबी रिश्ते की वजह से हुसैनी ब्राह्मणों को यह नाम मिला और वे अपनी पवित्र पुरखों की विरासत पर बहुत गर्व महसूस करते हैं.
दूसरे धर्मों की तरह, हिंदू धर्म भी अपने मानने वालों से कहता है कि वे उन लोगों का साथ दें जो दबे हुए हैं या जिनके साथ ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है. भागवत पुराण के मुताबिक, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सताता है, तो भगवान उससे खुश नहीं होंगे, भले ही वह कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो? इमाम हुसैन के सपोर्ट में हिंदू राहिब दत्त की हमेशा रहने वाली कुर्बानी यह साबित करती है कि हर समाज में शांति पसंद और खुदा से डरने वाले लोग होते हैं, जो अपने धर्म या इलाके से जुड़े होने के बावजूद, सच, उसूलों और इंसाफ़ की रक्षा के लिए खड़े रहते थे.
इमाम हुसैन की प्रेरणा देने वाली पर्सनैलिटी ने सबकॉन्टिनेंट में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई. ब्रिटिश हमले के समय, मुहर्रम को अलग-अलग हिंदू और मुस्लिम राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य किरदारों में से एक थीं. वह इमाम हुसैन की भक्त भी थीं, जिन्होंने इमाम हुसैन के नक्शेकदम पर चलते हुए अपनी जान कुर्बान करना पसंद किया.
इमाम हुसैन के बारे में दुनिया भर के लेखकों, दार्शनिकों और नेताओं के विचार
कर्बला की दुखद घटना और बिना हिंसा के विरोध और सबसे बड़ी कुर्बानी की उसकी भावना महात्मा गांधी जैसे लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स रही है, जैसा कि उनके अपने शब्दों में है - "मैंने हुसैन से सीखा, कि कैसे ज़ुल्म सहते हुए भी जीत हासिल की जाए."
लब पे जब शाह-ए-शहीदां तेरा नाम आता है
सामना साक़ी-ए-कौसर के लिए जाम आता है
मुझे भी अपनी गुलामी का शराफ़त दिन दो
खोटा सिक्का भी तो आक़ा कभी काम आता है
जब तेरा नाम मेरे होठों पर आता है, ऐ शहीदों के बादशाह
मैं देखता हूँ जन्नत की नदी का साक़ी मुझे प्याला दे रहा है
मुझे भी गुलाम बनकर अपनी सेवा करने का फ़ायदा दो
आज के ज़माने के युवा अरब कवि और कवयित्रियाँ भी हज़रत इमाम हुसैन (अ.स.) की सबसे बड़ी कुर्बानी के प्रति अपनी श्रद्धा लिख और ज़ाहिर कर रहे हैं.
सऊदी अरब की ऐसी ही एक खूबसूरत कवयित्री, आशूरा और इमाम हुसैन की शहादत की याद में, जेद्दा में रहने वाली सऊदी कवयित्री एलिसिया अली की कविता, जो पैगंबर मुहम्मद के परिवार का सम्मान करती है और हमें झूठे राजनीतिक विचारों के खिलाफ उनके संघर्ष की याद दिलाती है.
एलिसिया अली की ज़ैनब की आह:
रेगिस्तान के आसमान की गरजती हवाएँ
बिलकुल खामोशी
मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है
एक प्यासे कैंप में
ज़ैनब की आह
मेरे हुसैन हमारे हुसैन
मेरे हुसैन हमारे हुसैन
इंसानियत को जगाना एक भगवान का फैसला
अटूट शान वाले मर्द और औरतें
कर्बला एक बड़ी कहानी के तौर पर दर्ज है
इतिहास हसन के हुसैन से रंगा हुआ है
मेरे हुसैन हमारे हुसैन
मेरे हुसैन हमारे हुसैन
अल्लामा मुहम्मद इकबाल कहते हैं:
इमाम हुसैन ने कयामत के दिन तक तानाशाही को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका. उन्होंने अपने खून की तेज़ लहरों से आज़ादी के सूखे बाग को सींचा, और सच में उन्होंने सोए हुए मुस्लिम देश को जगाया. अगर इमाम हुसैन का मकसद दुनियावी राज हासिल करना होता, तो वे इस तरह (मदीना से कर्बला तक) सफर नहीं करते. इमाम हुसैन ने सच के लिए खून और धूल में डुबकी लगाई. इसलिए, वे मुस्लिम धर्म की नींव बन गए; ला इलाहा इल्ला अल्लाह (अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है).
"रोने वाला हूँ शहीद-ए-कर्बला के ग़म में,
क्या दूर मकसद न देंगे साक़िये कौसर मुझे”
"मैं वो हूँ जो कर्बला के शहीद की तकलीफ़ पर रोता हूँ
क्या कौसर का रखवाला मुझे इनाम नहीं देगा''
इस शहादत ने दुनिया भर में कई भाषाओं में बहुत सारे लिटरेचर को भी प्रेरित किया है, जो आज भी जारी है.
इसका एक बेहतरीन उदाहरण मीर अनीस की लिखी मरसिये (शोकगीत) हैं, जिनमें से एक के नाम पिछली दो सदियों से सबसे लंबी कविता का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
“सलाम-ए-आखिर” का दिल को छू लेने वाला और रूहानी पाठ, जिसे सैयद नासिर जहाँ ने लिखा था और जिसे अक्सर आखिरी दिन मरसिये खानी में पढ़ा जाता है -
“बचाय तो अगले बरस हम हैं और यह ग़म फिर है
जो चल बसे तू यह अपना सलाम-ए-आखिर है"
हज़रत इमाम हुसैन के सम्मान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और मशहूर फ़ारसी कविताओं में से एक, महान सूफ़ी गुरु हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती (र.अ.) ने लिखी थी:
“शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन
दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन
सर दाद, न दाद दस्त दर दस्त-ए-यज़ीद
हक़-ए-बिन्नी ला इलाहा अस्त हुसैन”
--अनुवाद--
"राजा हुसैन है, राजाओं का राजा हुसैन है।"
ईमान हुसैन है, ईमान का रक्षक हुसैन है
उसने यज़ीद के हाथ में अपना सिर दिया, लेकिन अपना हाथ नहीं. सच में, सच हुसैन के अलावा कुछ नहीं है”
लेखक:
हाजी सैयद सलमान चिश्ती, इस्लाम और सूफिज़म के विशेषज्ञ हैं. वो हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवाज़ (र.अ.) दरगाह अजमेर शरीफ़ के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं.