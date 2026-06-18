/Muharram 2026: हुसैन आखिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे यजीद की अधीनता?

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इमाम हुसैन नाना मुहम्मद (स.) बाबा हजरत अली और भाई हसन की शहादत के बाद हुसैन अकेले पड़ गए थे. इधर, सीरिया के तख़्त पर बैठा यज़ीद अपनी हुकूमत के दायरे को लगातार बढ़ा रहा था. उस वक़्त दुनिया की दो तिहाई हिस्सों पर उसकी हुकूमत थी. हुकूमत के साथ-साथ मुहम्मदे मुस्तफ़ा के दीन इस्लाम का ख़लीफ़ा होने का भी वो दावा कर रहा था. इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद उसे मदीने के चार बड़े सहाबियों का ख़ौफ़ हमेशा सताता रहता था, क्योंकि हुकूमत तो उसकी थी, लेकिन दिलों पर हुकूमत इन्हीं की थी. ये चार शख़्स थे, हुसैन इब्ने अली, दूसरे अब्दुल्लाह बिन उमर, दूसरे ख़लीफ़ा के ये बेटे थे. तीसरे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और चौथे अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र ये भी पहले ख़लीफ़ा के बेटे थे.
अपनी बैयत के लिए यज़ीद ज़्यादा वक़्त लगाना नहीं चाहता था. उसने फ़ौरन मदीने में बैठे अपने हाकिम को हुक्म दिया कि इन चरों से ज़बर्दस्ती बैयत ली जाए. बैय्यत मतलब ये चारो सहाबी यज़ीद को अपना ख़लीफ़ा, अपना अमीर और अपना हाकिम क़ुबूल कर लें.
मसला ये था कि यज़ीद एक बिगड़ा हुआ बादशाह था. उसके चाल-चलन ठीक नहीं थे. हर वो चीज़ उसके दौर में आम थी जो एक मज़हब और समाज में बुरी नज़र से देखी जाती थी. यज़ीद का पैग़ाम जब मदीने पहुंचा तो इन चार सहाबियों में अब्दुर रहमान बिन अबू बकर का पहले ही इंतेक़ाल हो चुका था. अब्दुल्लाह बिन उमर ने ख़ामोशी अख़्तियार कर ली.
जब मदीने के हाकिम ने अपने अमीर यज़ीद का पैग़ाम इनतक भेजा तो हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर मस्जिद में थे. रात हो चुकी थी. दरबार में हाज़िर होने का पैग़ाम मिलते ही अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने पूछा कि ये रात के वक़्त हमें क्यों तलब किया है. हुसैन ने कहा शायद बैयत लेने के लिए हमें बुलाया गया है. इब्ने ज़ुबैर ने पूछा तो क्या इरादें हैं ? हुसैन ने कहा कि मैं हरग़िज़ बैयत नहीं करुंगा. एक ज़ालिम और बेदीन हाकिम को मैं कैसे क़ुबूल कर लूं ? मैं रसूलअल्लाह का नवासा हूं. मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं. इस तरह दोनों बातें करते हुए अपने-अपने घर चले आए. अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर उसके बाद मक्का चले गए.
इधर, हुसैन ने घर आकर अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को जमा किया. अपने भाईयों, बेटों, भतीजों, भांजो को बताया कि हाकिमे मदीना ने यज़ीद की बैयत करने के लिए बुलाया है. हुसैन के जवान ये जुमला सुनते ही बिफर उठे. एक तरफ़ से हुसैन के बहादुर भाई अब्बास उठे. दूसरी तरफ़ से हुसैन के जवान बेटे अली अकबर उठे. भतीजे क़ासिम ने तो तलवार निकाल ली कि चचा जान इन ज़ालिमों की इतनी हिम्मत की आप को दरबार में तलब करें. सबने एक ज़बान में कहा कि आप वहां नहीं जाएंगे.
इमाम हुसैन किसी भी काम से पहले अपनी बहन ज़ैनब से मशविरा ज़रूर करते थे. हुसैन ने बहन से बात की. बहन अपने भाई को बहुत चाहती थीं. भाई की बातें सुनकर ज़ैनब रोने लगीं. इमाम हुसैन ने कहा, " बहन फ़िक्र मत करो. हम अकेले नहीं जाएंगे."
ज़ैनब ने अपने भाई अब्बास को बुलाया. अब्बास इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, और अरब के बहादुर तरीन जवान माने जाते थे, उन्होंने कहा, अब्बास हुसैन का साथ एक पल के लिए भी न छोड़ना. मुझे मदीने के हाकिमों पर ज़रा भी एतबार नहीं है. बैयत के लिए बुलाया है, लेकिन वो कुछ भी क़दम उठा सकते हैं. अपने ख़ानदान के जवानों के साथ हुसैन हाकिमे मदीना के दरबार पहुंचे.
दरबार के बाहर हुसैन ने अपने भाईयों को बाहर ही रुकने का हुक्म दिया, लेकिन अब्बास नहीं माने. अब्बास अपने भाई हुसैन को एहतेराम में आक़ा कहते थे. कहा, आक़ा मैं साथ चलूंगा बहन ज़ैनब का यही हुक्म है. इमाम हुसैन ने कहा, नहीं हम अकेले जाएंगे. हुसैन दरबार में पहुंचे. मदीने के हाकिम वलीद से मुलाक़ात हुई.
वलीद कमज़ोर तबीयत का था. यज़ीद को वलीद पर भरोसा नहीं था. लिहाज़ा वलीद से पहले जो मदीने का गवर्नर था मरवान उसे वलीद के साथ तैनात कर दिया गया. वलीद ने दबे लहजे में पूछ क्या इरादा है? इमाम हुसैन ने कहा तुम्हे मेरा जवाब मालूम है. मैं एक झूठे और गुमराहकुन ख़लीफ़ा की बैयत नहीं कर सकता. मैं रसूलअल्लाह का नवासा हूं. मेरे ऊपर उम्मत और दीन की ज़िम्मेदारियां हैं. अवाम मुझ पर भरोसा करते हैं. मैं यज़ीद को ख़िलाफ़त के लायक़ नहीं मानता.
तुम ख़ुद जानते हो यज़ीद की बदकारियां किस से छुपी हैं. मैं अपने नाना के दीन का ख़लीफ़ा आख़िर उसे कैसे क़ुबूल कर लूं. किसी की बैयत का मतलब है कि उसके हर हुक्म को मानें. उस पर भरोसा करे. उसपर यक़ीन किया जाए. और वैसे भी अकसरियत यज़ीद के साथ है. मेरी बैयत के बग़ैर भी वो ख़िलाफत और हुकूमत कर सकता है, और मुझ जैसा यज़ीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता. यह कह कर हुसैन उठ खड़े हुए. दरबार में सन्नाटा था. वलीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था.
इतने में मरवान ने वलीद को यज़ीद के ख़त का आख़िरी हिस्सा याद दिलाया. वलीद तुम्हे याद नहीं अमीर यज़ीद का हुक्म कि अगर हुसैन बैयत नहीं करते हैं, तो उनका सर क़लम कर दिया जाए. ये सुनते ही इमाम हुसैन ने तेज़ आवाज़ से कहा कि तुम लोग मेरा सर क़लम करने की धमकी देते हो. ये सुनते ही हुसैन के साथ जो दरबार के बाहर खड़े थे, अपनी अपनी तलवारे लिए दरबार के अंदर आ गए, और अन क़रीब था कि वलीद और मरवान पर हमला कर दें. लेकिन हुसैन ने बड़ी मुशकिल से सबको समझाया. हुसैन अपने भाईयों और साथियों के साथ बैयत का इंकार करके वापस आ गए.
अगले एपिसोड में हम आपको बताएँगे कि इमाम हुसैन के मदीना छोड़ने के हालात कैसे थे. तबतक आप सलाम टीवी के डिजिटल -सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म से जुड़े रहें.
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