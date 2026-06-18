Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /Muharram 2026: हुसैन आखिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे यजीद की अधीनता?

Muharram 2026: हुसैन आखिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे यजीद की अधीनता?

Episode-2: कर्बला की जंग इसलिए हुई थी कि हुसैन और पूर्व के खलीफाओं के खानदान ने सीरिया के तत्कालीन शासक यजीद जिसकी सत्ता अधिकांश मुस्लिम मुल्कों तक थी, उसकी अधीनता स्वीकार करने और उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया था. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग यजीद को खलीफा क्यों नहीं मानना चाहते थे. आज इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे. इस एपिसोड के नीचे पहले एपिसोड का लिंक भी दिया गया है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 18, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:34 PM IST
Muharram 2026: हुसैन आखिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे यजीद की अधीनता?

About the Author

Abbas Mehdi Rizvi

Abbas Mehdi Rizvi

..

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Muharram 2026: हुसैन आखिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे यजीद की अधीनता?
Muharram 20260 min ago
2
Rajasthan news12 min ago
3
battle of Karbala48 min ago
4
Kuwait News1 hr ago
5
Delhi news2 hrs ago