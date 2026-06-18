/Muharram 2026: हुसैन आखिर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे यजीद की अधीनता?

इमाम हुसैन नाना मुहम्मद (स.) बाबा हजरत अली और भाई हसन की शहादत के बाद हुसैन अकेले पड़ गए थे. इधर, सीरिया के तख़्त पर बैठा यज़ीद अपनी हुकूमत के दायरे को लगातार बढ़ा रहा था. उस वक़्त दुनिया की दो तिहाई हिस्सों पर उसकी हुकूमत थी. हुकूमत के साथ-साथ मुहम्मदे मुस्तफ़ा के दीन इस्लाम का ख़लीफ़ा होने का भी वो दावा कर रहा था. इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद उसे मदीने के चार बड़े सहाबियों का ख़ौफ़ हमेशा सताता रहता था, क्योंकि हुकूमत तो उसकी थी, लेकिन दिलों पर हुकूमत इन्हीं की थी. ये चार शख़्स थे, हुसैन इब्ने अली, दूसरे अब्दुल्लाह बिन उमर, दूसरे ख़लीफ़ा के ये बेटे थे. तीसरे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और चौथे अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र ये भी पहले ख़लीफ़ा के बेटे थे.