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Muharram 2026: इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह बेहद मुकद्दस, बरकत और अल्लाह की खास रहमतों वाला महीना माना जाता है. इस महीने में अल्लाह की विशेष कृपा और रहमत का नुजूल होता है. हदीसों में इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है और मुसलमानों को इस महीने की कद्र करने, रोजे रखने और अच्छे कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की तालीम दी गई है. मुहर्रम को चार वजहों से खास अहमियत हासिल है.
मुहर्रम की पहली वजह: हदीसों में इसकी फज़ीलत बयान हुई है
हजरत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से किसी शख्स ने पूछा कि रमजान के बाद किस महीने में रोजा रखना सबसे बेहतर है? उन्होंने बताया कि यही सवाल एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया गया था. उस समय वह खुद मौजूद थे.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान के बाद रोजा रखना हो तो मुहर्रम में रखो, क्योंकि यह अल्लाह का महीना है. इसमें एक ऐसा दिन है, जिसमें अल्लाह ने एक कौम की तौबा कबूल की थी और भविष्य में भी एक कौम की तौबा उसी दिन कबूल करेगा.
एक दूसरी हदीस में हजरत अबू हुरैरा (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोजे मुहर्रम के रोजे हैं. वहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स मुहर्रम में एक दिन का रोजा रखे, उसे हर रोजे के बदले तीस दिनों के रोजों का सवाब मिलता है.
दूसरी वजह: इसे 'अल्लाह का महीना' कहा गया है
मुहर्रम को 'शहरुल्लाह', यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है. इसका मतलब है कि यह महीना अल्लाह की खास रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है.
तीसरी वजह: यह हराम महीनों में शामिल है
मुहर्रम उन चार महीनों में शामिल है जिन्हें "अश्हुरे हरम" कहा जाता है. इन चार महीनों को दूसरे महीनों की तुलना में विशेष सम्मान और दर्जा हासिल है.
चौथी वजह: इसी महीने से इस्लामी साल शुरू होता है
इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैह) लिखते हैं कि मुहर्रम से इस्लामी साल की शुरुआत होती है. इसलिए साल की शुरुआत अच्छे कामों और रोजों से करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इन नेकियों की बरकत पूरे साल बनी रहेगी.
पहले की उम्मतों और अरब समाज में भी खास था यह दिन
पहली उम्मतों और इस्लाम से पहले के दौर में भी इस महीने को अहमियत दी जाती थी. मक्का के कुरैश कबीले के लोग आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और इसी दिन काबा शरीफ पर नया गिलाफ चढ़ाया जाता था.
रमजान के रोजे फर्ज़ होने से पहले "आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था", लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज़ हुए तो आशूरा के रोजे की अनिवार्यता खत्म हो गई और यह नफ़्ल रोज़ा रह गया. इसके बावजूद रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) रमजान के अलावा सबसे ज्यादा इसी रोजे का एहतिमाम करते थे.
आशूरा का रोज़ा एक साल के छोटे गुनाहों का कफ़्फ़ारा बताया गया
हज़रत क़तादा (रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा पिछले एक साल के छोटे गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाएगा.
हजरत आयशा (रजियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) खुद भी आशूरा का रोजा रखते थे और दूसरों को भी इसकी ताकीद करते थे.
यहूदी समुदाय भी रखता था आशूरा का रोज़ा
हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रजि) बताते हैं कि जब नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहूदी आशूरा का रोजा रख रहे हैं. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह बहुत बड़ा दिन है. इसी दिन अल्लाह ने हजरत मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनकी कौम को फिरऔन के जुल्म से बचाया था और फिरऔन और उसकी फौज को डुबो दिया था. शुक्राने के तौर पर हजरत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने रोजा रखा, इसलिए हम भी रखते हैं.
इस पर नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि हम हजरत मूसा के तुमसे ज्यादा करीब और हकदार हैं. इसके बाद उन्होंने खुद भी रोजा रखा और मुसलमानों को भी इसका आदेश दिया.
नौ और दस मुहर्रम का रोजा रखने की हिदायत क्यों दी गई?
इस्लाम में दूसरे मजहबों की नकल करने से बचने की तालीम दी गई है. इसलिए सिर्फ दस मुहर्रम का रोजा यहूदियों से समानता पैदा कर सकता था. इसी वजह से नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि अगर अगला साल मिला तो हम नौवीं तारीख का रोजा भी रखेंगे. लेकिन अगले मुहर्रम के आने से पहले ही रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का इंतकाल हो गया. इसी आधार पर इस्लामी विद्वानों ने नौ और दस मुहर्रम या दस और ग्यारह मुहर्रम का रोजा रखने की सलाह दी है.
आशूरा के दिन घर वालों पर खर्च बढ़ाने की भी तालीम
इस्लामी परंपरा में आशूरा के दिन अपने परिवार पर खाने-पीने में थोड़ा विस्तार और उदारता दिखाने को अच्छा माना गया है. हदीस में आता है कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने परिवार पर खर्च में आसानी बरतेगा और उसको विस्तार देगा, अल्लाह उसके पूरे साल के रिज़्क में बरकत देगा और इजाफा करेगा.
लेखक: डॉ. मुफ्ती मोहम्मद इरफान आलम कासमी (एडिटर, साप्ताहिक 'आब-ए-हयात', भोपाल, मध्य प्रदेश)