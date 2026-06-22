नौ और दस मुहर्रम का रोजा रखने की हिदायत क्यों दी गई?

इस्लाम में दूसरे मजहबों की नकल करने से बचने की तालीम दी गई है. इसलिए सिर्फ दस मुहर्रम का रोजा यहूदियों से समानता पैदा कर सकता था. इसी वजह से नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि अगर अगला साल मिला तो हम नौवीं तारीख का रोजा भी रखेंगे. लेकिन अगले मुहर्रम के आने से पहले ही रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का इंतकाल हो गया. इसी आधार पर इस्लामी विद्वानों ने नौ और दस मुहर्रम या दस और ग्यारह मुहर्रम का रोजा रखने की सलाह दी है.