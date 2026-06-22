Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /मुहर्रम की 4 बड़ी फजीलतें; रमजान के बाद क्यों इसे माना जाता है बरकतों का महीना?

मुहर्रम की 4 बड़ी फजीलतें; रमजान के बाद क्यों इसे माना जाता है बरकतों का महीना?

Ashura Day Significance: मुहर्रम इस्लामी साल का पहला और बेहद मुकद्दस महीना माना जाता है. हदीसों में इसकी खास फजीलत बयान की गई है. रमजान के बाद मुहर्रम के रोजों को सबसे अफजल बताया गया है, जबकि यौमे आशूरा को रहमत, तौबा और इबादत का खास दिन माना जाता है. आइये कुरान और हदीस के नजरिये से समझते हैं कैसे?

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:42 PM IST
मुहर्रम की 4 बड़ी फजीलतें; रमजान के बाद क्यों इसे माना जाता है बरकतों का महीना?
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कतर के गैस हब में बड़ा धमाका, 54 घायल और 18 लापता; मिडिल ईस्ट में बढ़ी चिंता
Qatar Gas Explosion1 hr ago
2
muslim news1 hr ago
3
Iran Football Performance3 hrs ago
4
Jantar Mantar protest3 hrs ago
5
Israel Deny Entry Greek Delegation6:45 AM IST