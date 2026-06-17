उलेमा, इस मौके पर मुसलमानों को मशविरा देते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें. यह दिन इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करने, सब्र अपनाने, सच्चाई का साथ देने और अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का संदेश देता है. यौमे आशूरा की अहमियत सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है. यह दिन हर पीढ़ी को यह याद दिलाता है कि इंसाफ, सब्र, शुक्र और कुर्बानी जैसे मूल्यों को अपने जिंदगी में अपनाना कितना जरूरी है. यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को अकीदत, ऐहतराम और इबादत के रूप में याद करते हैं.