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Youm-e-Ashura की कहानी; हजरत मूसा की नजात से लेकर इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी तक

Muharram and Youm-e-Ashura 2026: यौमे आशूरा यानी 10 मुहर्रम, इस्लाम के लिए बेहद अहम और पाक दिन माना जाता है. यह दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजात, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और रोजे की फजीलत से जुड़ा है. मुसलमान इसे इबादत, शुक्र, सब्र और इंसाफ के पैगाम के तौर पर याद करते हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:57 PM IST
Youm-e-Ashura की कहानी; हजरत मूसा की नजात से लेकर इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी तक
Image Credit: (फाइल फोटो)

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