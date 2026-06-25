अब्बास इधर, बार-बार अपने आक़ा हुसैन इब्ने अली से पानी लाने की इजाज़त मांगते. हुसैन जानते थे कि अगर अब्बास गए तो जंग होगी. जंग टल जाए तो बेहतर है. हुसैन बार-बार अब्बास को मना कर देते थे. अब्बास अपनी बहादुरी और सब्र की आख़िरी हद पर खड़े थे, लेकिन वो अपने भाई हुसैन की किसी भी बात पर उफ्फ तक नहीं करते थे. इब्ने ज़्याद के लश्कर में शिम्र नामी एक फ़ौजी था जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था. शिम्र जिलजौशन अब्बास इब्ने अली की मां उम्मुल बनीन का रिश्ते में भाई लगता था. उसने आख़िरी वक्त में चाल चली और अब्बास तक पैग़ाम भेजवाया कि तुम ख़्वामख़्वाह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो. मौक़ा पाकर अपने बच्चों के साथ निकल आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे. हुसैन के बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे प्यासे क्यों रहें?