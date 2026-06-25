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Battle of Karbala: हुसैन के खेमे में औरतों के टेंट पर चला पहला तीर, और जंग से रात भर की मिली मोहलत

Episode- 7: पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि यज़ीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के ख़ैमे को दरिया के किनारे से हटवा दिया और अलग जगह ख़ैमे लगाने को कहा. हुसैन के सिपाहसालार भाई अब्बास को जलाल आया, लेकिन बहन ज़ैनब के कहने पर उन्होंने अपने इरादे बदल दिए. ख़ैमे नहर से हटकर दूसरी जगह लगा लिए गए.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 25, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:20 PM IST
Battle of Karbala: हुसैन के खेमे में औरतों के टेंट पर चला पहला तीर, और जंग से रात भर की मिली मोहलत
Image Credit: AI निर्मित तस्वीर Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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