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इधर, ख़ैमों में इबादतों का माहौल था. क़ुरान की तालीमात पर अमल किया जा रहा था. उधर, नहर की नाकेबंदी की जा रही थी. हुसैन के ख़ैमे से नहर पर जाने वाले रास्तों पर पहरा बढ़ाया जा रहा था. फ़ौज की तादाद बढ़ रही थी. चारो तरफ़ सिपाही ही सिपाही नज़र आ रहे थे.कूफ़े से इब्ने ज़्याद भी अपने ख़ास दस्ते के साथ आ चुका था. इब्ने ज़्याद नहरे अलक़मा के किनारे टहल कर हालात का जायज़ा ले रहा था. अपने सिपाहियों से पूछा—नहर पर तो अपना क़ब्ज़ा है न? जी हाँ, हमारे आने से पहले हुसैन इब्ने अली का ख़ैमा यहीं था. बहुत मुश्किल से ख़ैमा हटाया है. अब्बास तो बिफर गया था. बड़ी मुश्किल से हमने ख़ैमे हटवाए हैं.
इब्ने ज़्याद ने सारी बातें सुनीं और पूछा—हुसैन की फ़ौज कितनी है? ख़ूली ने बढ़ कर बोला, फ़ौज क्या है, गिनती के लोग हैं? ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं. इब्ने ज़्याद मुस्कुराते हुए अपनी फ़ौज पर नज़रे दौड़ा रहा था, और कहता जा रहा था कि कल तक तो और भी फ़ौजे आ जाएंगी. हमारी तादाद, हमारे असलहे, हमारी तलवारे देखकर हुसैन बैयत ज़रूर कर लेंगे.
सिपाही ने कहा, हुसैन बैयत को राजी नहीं होंगे. उनकी बातों से साफ़ ज़ाहिर है कि वो मौत को तरज़ीह देते हैं. इब्ने ज़्याद ग़ुस्से में चूर होकर बोला, फिर सख़्ती बढ़ा दो, नहर पर पहरा बिठा दो. देखते हैं कि कितने दिनों तक वो प्यासे रहते हैं. अपने बच्चों की प्यासा देख सकते हैं. सख़्ती बढ़ने लगी. 4 मोहर्रम से 6 मोहर्रम तक अब्बास की क़यादत में थोड़ा पानी ख़ैमे तक तो पहुंच गया, लेकिन वो नाकाफ़ी था. बला की गर्मी थी. प्यास बढ़ती जा रही थी. हुसैन के ख़ैमे के बच्चे प्यास से निढाल हो रहे थे, और इधर 7 मोहर्रम को नहर पर जाने की पूरी पाबंदी लगा दी गई. फ़ौज का हर पल कड़ा पहरा बिठा दिया गया.
अब्बास इधर, बार-बार अपने आक़ा हुसैन इब्ने अली से पानी लाने की इजाज़त मांगते. हुसैन जानते थे कि अगर अब्बास गए तो जंग होगी. जंग टल जाए तो बेहतर है. हुसैन बार-बार अब्बास को मना कर देते थे. अब्बास अपनी बहादुरी और सब्र की आख़िरी हद पर खड़े थे, लेकिन वो अपने भाई हुसैन की किसी भी बात पर उफ्फ तक नहीं करते थे. इब्ने ज़्याद के लश्कर में शिम्र नामी एक फ़ौजी था जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था. शिम्र जिलजौशन अब्बास इब्ने अली की मां उम्मुल बनीन का रिश्ते में भाई लगता था. उसने आख़िरी वक्त में चाल चली और अब्बास तक पैग़ाम भेजवाया कि तुम ख़्वामख़्वाह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो. मौक़ा पाकर अपने बच्चों के साथ निकल आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे. हुसैन के बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे प्यासे क्यों रहें?
अब्बास शिम्र का ख़त पढ़ते ही थर्र-थर्र कांपने लगे और क़ासिद को ग़ुस्से में देखकर कहा कि जा अपने आक़ा से कह दे कि अब्बास इब्ने अली तुझ को और तेरी दुनिया को ठोकर मारता है.मैं हुसैन इब्ने अली का भाई नहीं, ग़ुलाम हूँ, और उनके क़दमों पर जान देना अपना मुक़द्दर समझता हूं. बड़ी वफ़ादारी से हुसैन के साथ अब्बास साया बनकर रहे, जैसे अली ने मुहम्मद का साथ दिया था.
7 मोहर्रम से 9 मोहर्रम के बीच मुहम्मद के प्यारों पर तपती रेगिस्तान में क्या-क्या न गुज़री? फूले से बच्चे,नाज़ों से पाले लाडले, एक-एक क़तरा पानी के लिए तरस रहे थे. 9वीं मोहर्रम की सुबह ही इब्ने साद ने जंग की तैयारी शुरू कर दीं, और 9 मोहर्रम को शाम होते-होते इब्ने साद ने पहला हमला किया,और चिल्लाकर कहने लगा- लोगों गवाह रहना, पहला तीर मैंने ही मारा है. सबने उसे आकर मुबारकबाद दी और उसकी बहादुरी की तारीफ़ की. इमाम ने अब्बास को बुलाया और कहा, जाकर ज़रा पूछो, ये अचानक हमला क्यों किया है ? वो भी औरतों और बच्चों के ख़ैमें में ? अब्बास अपने साथियों के साथ दुश्मन की तरफ़ बढ़े. बोले— ये अचानक हमले का क्या सबब है?
दुश्मन ने कहा कि हमें हमारे अमीर का हुक्म मिला है कि हुसैन के क़ाफ़िले पर हमला कर दो. अब्बास ने फ़ौरन घोड़ा अपने आक़ा की तरफ़ मोड़ा. इमाम हुसैन से ख़ुद भी जंग की इजाज़त मांगी. हुसैन इब्ने अली ने अब्बास से कहा- अब्बास, जाओ उनसे एक रात की मोहलत ले लो. अब्बास ने फिर अपना रुख़ दुश्मन की तरफ़ किया और फ़रमाया-इमाम चाहते कि एक रात की मोहलत मिल जाए. सुबह जो जी चाहे फ़ैसला करना, और आख़िर कार इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ले ली और जंग एक दिन और टल गई.
अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि जब हुसैन ने रात के अंधेरे में अपने साथियों से कहा कि तुम मुझे छोड़ कर जा सकते हो. हुसैन के इस बयान के बाद इमाम के साथियों ने क्या कहा और ख़ैमे का मंज़र कैसा था? कर्बला की जंग की आखिरी लड़ाई के लिए सलाम टीवी के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े रहें.
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