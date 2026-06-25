बाहर की हलचल सुनकर फ़िज़्ज़ा, जो इमाम हुसैन की माँ की कनीज़ थीं, ख़ैमे के दर पर आ गईं. दौड़ी हुई ज़ैनब के ख़ैमें में गईं. बीबी अब्बास इब्ने अली को जलाल आ गया. ज़ैनब ने अब्बास तक पैग़ाम पहुंचाया. इमाम हुसैन आगे बढ़े . अपने भाई अब्बास को रोका. अब्बास, हमारा मसलक अमन है. अब्बास सर से पांव तक लरज़ रहे थे. कहा- आक़ा हम हक़ पर हैं, लेकिन हम रसूले ख़ुदा की आल हैं. जंग हमारा शेवा नहीं है . हम तो परदेस में है. हमारे लिए क्या जंगल , क्या तराई, क्या रेगिस्तान. अब्बास, अपने इरादे बदल दो. हुसैन की इजाज़त हुई अब्बास ने दरिया से ख़ैमे हटा लिए और नहर से चार-पांच सौ क़दम दूर इमाम हुसैन के ख़ैमों को लगाया जाने लग.