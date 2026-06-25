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Episode- 6:
Battle or Karbala Story: इमाम हुसैन अरब के उस रेगिस्तान में एक अंजान मंज़िल की तरफ़ बढ़ रहे थे. दिन गुज़र रहा था. रात की स्याही आसमान पर छा चुकी थी. कैसी भयानक रात थी. चारो तरफ़ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था. हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे. दूर तक सिर्फ़ सन्नाटा ही सन्नाटा था. मंज़िल का कोई पता नहीं. प्यास बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक को तड़पा रही थी, किसी तरह रात गुज़री तो सुबह सूरज की गर्मी और मुहम्मद के घराने के छोटे छोटे बच्चे. लगातार सहरा का सफ़र.कर्बला क़रीब थी. कर्बला पर इमाम हुसैन ने नज़र डाली तो जी भर आया. पुकार कर कहा लो हमारी मंज़िल आ गई. अब यहां से न आगे जाना है न पीछे.
क़ाफ़िला रोका गया. हुसैन की बहन ज़ैनब ने सहमकर भाई को देखा. ये कौन सी ज़मीन है, भाई? न कोई बस्ती दिखाई देती है, न लोग ही नज़र आते हैं. मेरा तो दिल बैठा जा रहा है. भाई, हम यहां कैसे रहेंगे? मुझे तो इस ज़मीन से ख़ून की महक आ रही है. हुसैन बोले, ज़ैनब, ये वही मक़ाम है जिसे मैंने अकसर परेशानी के आलम में ख़्वाब में देखा है. वो देखो, सामने ही तो नहरे अलक़मा है. उसी नहर के किनारे हम ख़ैमे नस्ब कर लेंगे.
ज़ैनब ने बहते हुए दरिया की तरफ़ नज़रें डालीं तो आंखों में आंसू आ गए. हुसैन ने ज़ैनब को संभाला. ज़ैनब, तुम तो अली की बेटी हो. तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम घबराओगी तो औरों का क्या हाल होगा? क़िस्मत में कर्बला आना लिखा था. अब हम इसी जंगल को बसाएंगे. इसे आबाद करेंगे जैनब. मैं पता करता हूं कि ये ज़मीन किसकी मिल्कियत है. इस ज़मीन का मालिक कौन है? हुसैन ने अपने जवानों को बुलाया और हुक्म दिया कि ज़रा क़रीब की बस्ती में जाओ और पता करो कि इस ज़मीन का मालिक कौन है?
हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के कंधे पर हाथ रखा. अकबर, ये जगह पसंद है. लाजवाब मक़ाम है बाबा. अकबर का जवाब सुनकर इमाम हुसैन मुतमईन हुए. पता करने के बाद क़बीले बनी असद के लोगों से हुसैन ने ज़मीन ख़रीद ली. भाई अब्बास ख़ैमें यहीं नस्ब किए जाएंगे. इंतेज़ाम देख लो. ज़ैनब से पूछ लेना ख़ैमों का रुख़ किधर होगा. बच्चों और औरतों के ख़ैमे किधर होंगे? मस्जिद दरिया के क़रीब हो ताकि वज़ू करने में आसानी हो. मदरसे और किताबख़ाने की बुनियाद सबसे पहले पड़नी चाहिए.
ख़ैमे नस्ब किए जाने लगे. क़नाते लगाई जाने लगीं. अचानक शुमाल की जानिब से ग़ुबार उड़ता हुआ दिखा. लोग काम छोड़ कर उधर देखने लगे.एक फ़ौजी दस्ता आता हुआ दिखाई दिया. अब्बास ने आवाज़ दी, होशियार साथियों, न जाने ये कौन हैं? दोस्त या दुश्मन, तुम लोग भी तैय्यार हो जाओ. एक दस्ता ख़त्म हुआ तो और दस्ते आने लगे, और नहर के किनारे सफ़बंदी शुरू करने लगे. अब्बास ने ललकार कर कहा 'ये क्या बदतमीज़ी है ? यहां हमारे ख़ैमे नस्ब होंगे. ये कौन हैं जाकर पता करो.
इतने में इन फ़ौजियों के सरदार ने आगे बढ़कर कहा कि आप अपने ख़ैमें हटा लीजिए, यहां हम ख़ैमे लगाएंगे. अब्बास ने कहा कि तुम अपने ख़ैमे कहीं और लगा लो. घाट तो बहुत बड़ा है. फ़ौजी ने जवाब दिया, "ये पूरा घाट अब फ़ौज के क़ब्ज़े में रहेगा. हमारे बहुत से दस्ते अभी रास्ते में हैं. 10 हज़ार तो सिर्फ़ कूफ़े से आ रहे हैं. फिर शाम और रोम की फ़ौजें भी रास्ते में हैं. हम नहर के किनारे अपने ख़ैमे लगाएंगे. तुम अपने ख़ैमें नहर से हटाकर कहीं और लगा लो.
बस इतना कहना था कि इमाम हुसैन इब्ने अली के क़ाफ़िले के सालार अब्बास इब्ने अली ग़ुस्से में आ गए. तू हमें धमकी दे रहा है. तेरी ये मजाल. लम्हें में हम तहस-नहस कर देंगे. हमारे ख़ैमें यहीं पर रहेंगे. अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ख़ून की नदियाँ बह जाएँगी. अब्बास की आवाज़ सुनकर साथियों को भी ग़ुस्सा आ गया. इब्ने मज़ाहिर ने कमान में तीर जोड़ा. अबू समामा और इब्ने सईद ने तलवारें खींच लीं. क़ासिम को जलाल आ गया. अली अकबर की पेशानी पर बल पड़ गया.
बाहर की हलचल सुनकर फ़िज़्ज़ा, जो इमाम हुसैन की माँ की कनीज़ थीं, ख़ैमे के दर पर आ गईं. दौड़ी हुई ज़ैनब के ख़ैमें में गईं. बीबी अब्बास इब्ने अली को जलाल आ गया. ज़ैनब ने अब्बास तक पैग़ाम पहुंचाया. इमाम हुसैन आगे बढ़े . अपने भाई अब्बास को रोका. अब्बास, हमारा मसलक अमन है. अब्बास सर से पांव तक लरज़ रहे थे. कहा- आक़ा हम हक़ पर हैं, लेकिन हम रसूले ख़ुदा की आल हैं. जंग हमारा शेवा नहीं है . हम तो परदेस में है. हमारे लिए क्या जंगल , क्या तराई, क्या रेगिस्तान. अब्बास, अपने इरादे बदल दो. हुसैन की इजाज़त हुई अब्बास ने दरिया से ख़ैमे हटा लिए और नहर से चार-पांच सौ क़दम दूर इमाम हुसैन के ख़ैमों को लगाया जाने लग.
अगले एपिसोड में जाने कि ख़ैमे हटने के बाद कर्बला में यज़ीद की फ़ौज पर फ़ौज आने लगी. इमाम हुसैन के ख़ैमों को घेरा जाने लगा. शिम्र ने अब्बास के पास पैग़ाम भेजकर अपनी रिश्तेदारी का हावाला देते हुए हुसैन का साथ छोड़ने का मशविरा दिया. आप सलाम टीवी के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें.
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