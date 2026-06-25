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उस डरावनी रात की सुबह तो हुई, लेकिन हुसैन के खानदान का भविष्य हमेशा के लिए अन्धकार में डूब गया!

Episode- 6: पिछले एपिसोड-5 में हमने बताया था कि कैसे कूफ़े के रास्ते में इमाम हुसैन को मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत की ख़बर मिली. हुसैन ने कूफ़ा जाने का इरादा बदल दिया. रास्ते में यज़ीद के लश्कर से मुलाक़ात हुई, जिसका सरदार हुर था. हुर ने इमाम हुसैन के क़ाफ़िले का रुख़ कर्बला की तरफ़ कैसे मोड़ा? अब आगे बढ़ते हैं…

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 25, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:34 PM IST
उस डरावनी रात की सुबह तो हुई, लेकिन हुसैन के खानदान का भविष्य हमेशा के लिए अन्धकार में डूब गया!
Image Credit: AI निर्मित तस्वीर Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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