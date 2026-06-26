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Battle of Karbala: हुसैन 71 साथियों संग शहीद; जानिए खेमे की महिलाओं के साथ क्या हुआ?

Episode 8: पिछले एपिसोड में में हमने आपको बताया था कि इमाम हुसैन ने नहरे अलक़मा के किनारे अपने ख़ैमे लगाए थे, लेकिन यज़ीदी फ़ौज ने नहर की नाकेबंदी करा दी और हुसैन और उनके साथियों के ख़ैमे वहां से हटा दिए गए. ख़ैमे लगे, उसके बाद नौ मुहर्रम को ही बिना किसी ख़बर के उमरे साद ने जंग का आग़ाज़ कर दिया. लेकिन हुसैन इब्ने अली ने एक रात की मोहलत मांगी.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 26, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:23 PM IST
Battle of Karbala: हुसैन 71 साथियों संग शहीद; जानिए खेमे की महिलाओं के साथ क्या हुआ?
Image Credit: AI आधारित तस्वीर Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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