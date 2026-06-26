अब्बास जैसा बहादुर, वफ़ादार और जवान सिपाहलार रोने लगा. कहा- आक़ा ख़ुदा न करे कि हम आपके बाद ज़िंदा रहें. एक-एक करके सारे दोस्तों ने रोते हुए अपनी वफ़ादारी का इज़हार किया. हुसैन की आंखों से आंसू जारी होने लगे. परवरदिगार जैसे दोस्त मुझे मिले न मेरे नाना मुहम्मद को मिले न मेरे बाबा अली को मिले. बारी-बारी से सबको गले लगाया. मेरे प्यारो कल हमारे हिस्से में सिर्फ़ शहादत है. क़सम ख़ुदा की मैं अपने लिए वतन छोड़ कर नहीं आया हूं. मैं अपने नाना के दीन की इस्लाह के लिए निकला हूं. मुझ जैसा यज़ीद जैसे की बैयत हरगिज़ न करेगा.