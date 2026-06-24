बहुत थके हुए मालूम होते हो, कहां के रहने वाले हो? कहां जाने का इरादा है? आंखों से कम दिखाई देता है, रौशनी में आओ ज़रा चेहरा तो देखूं? मुस्लिम ख़ामाशी से आगे बढ़े. बुढ़िया ने सर से पांव तक मुस्लिम को देखा. किसी अच्छे ख़ानदान के चश्मो चराग़ नज़र आते हो. तुम्हे देखकर मुझे अली शेरे ख़ुदा की याद आ गई. जब वो कूफ़े में थे तो एक रोज़ उन्हें देखा था. तुम उनसे बहुत मिलते जुलते हो. मुस्लिम बोले मैं उन्हीं के खानदान से हूं वो मेरे चचा हैं. मैं मुस्लिम बिन अक़ील हूं. बुढ़िया चौंक गई या ख़ुदा तुम्ही मुस्लिम हों. मेरा नाम तौआ है. आले रसूल की परसतार हूं. मेरी ख़ुशनसीबी की तुमने मेरे ग़रीबख़ाने को ज़ीनत बख़्शी. तौआ कूफ़े के हालात से वाक़िफ़ थी. उसने मुस्लिम से कहा मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूं ,लेकिन तुम्हारा यहां कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. मुस्लिम को इत्मीनान हो गया. बुढ़िया ने पानी दिया खाने का इंतेज़ाम किया. मुस्लिम ने रात में वहीं क़याम किया, लेकिन बुढ़िया के घर में एक पोता था. उसने विरोधी लोगों को मुस्लिम के ठहरने की इत्तेला दे दी.