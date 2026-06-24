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हुसैन के भाई मुस्लिम ने ख़त लिखा और उन्होंने भी हुसैन को कूफ़ा आने के लिए मशविरा दिया, और फिर हुसैन इब्ने अली मक्का से कूफ़े के सफ़र पर निकल पड़े. इधर कूफ़े में हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अक़ील की हिमायत तेज़ी से बढ़ रही थी. कूफ़े के आस-पास के गांव के लोग भी मुस्लिम से आकर मिल रहे थे, और अपनी भरपूर हिमायत का इज़हार कर रहे थे.
उधर, हुसैन इब्ने अली भी अपने घरवालों और साथियों के साथ कूफ़े की तरफ़ बढ़ रहे थे. मुख़बिर कूफ़े के गवर्नर को पल-पल की जानकारी दे रहे थे. कभी मुस्लिम के साथ लोगों की बढ़ती हमदर्दी की ख़बर, तो कभी हुसैन के कूफ़े आने की ख़बर. इन ख़बरों से कूफ़े में बैठा यज़ीद का गवर्नर परेशान हो रहा था.
अब कूफ़े के हाकिम ने अपना असली रंग दिखाना शुरु कर दिया.शहर के चप्पे-चप्पे पर फ़ौज तैनात कर दी गई, और सारे शहर में ऐलान कर दिया गया कि जो भी हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अक़ील से कोई मतलब रखेगा, या उन्हें अपने घर में पनाह देगा वो मुल्क का दुश्मन और ग़द्दार कहा जाएगा, और उसे सख़्त तरीन सज़ा दी जाएगी.
इस एलान और फ़ौजी दस्तों के शहर में उतरने से अफ़रा-तफ़री मच गई. मार-धाड़ शुरु हो गई, जिन घरों पर शक होता उनके यहां रात के अंधेरे में छापे पड़ने लगे. मुस्लिम बिन अक़ील के हामियों को या तो क़ैद कर लिया गया या उनका सर काट कर चौराहों पर टांग दिया गया. इस बदलते हुए हालात के बाद लोग दब गए और अपने अपने घरों में छिप गए. लोग मुस्लिम बिन अक़ील और इमाम हुसैन से किए हए वादों को भूल गए. सारे शहर पर यज़ीदी फ़ौज का क़ब्ज़ा हो गया. शहर की ऐसी नाके बंदी की गई कि कोई ख़बर बाहर न जाने पाए.
इधर, हुसैन इब्ने अली इन हालात से बेख़बर कूफ़े की तरफ़ बढ़ते चले जा रहे थे. कूफ़े के क़रीब पहुंचने से पहले इमाम हुसैन ने कूफ़े वालों को एक और ख़त लिखा जिसमे लिखा था कि तुम्हारे इत्तेहाद और अज़्म की पुख़्तगी पर बहुत ख़ुशी हुई और मैं मक्के से रवाना हो गया हूँ, कुछ ही दिनों की बाद हैं मैं तुम्हारे बीच रहूंगा.
यह ख़त हुसैन इब्ने अली ने अपने साथी क़ैस बिन मुसहर के हाथों रवाना किया, लेकिन दुश्मन का जाल बहुत मज़बूत और बड़ा हो चुका था.कूफ़े से पहले ही क़ैस बिन मुसहर को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें कूफ़े लाया और और कूफ़े के गवर्नर इब्ने ज़्याद ने उन्हें फ़ौरन शहीद कर दिया.
इधर कूफ़े के गवर्नर इब्ने ज़्याद ने एक चाल चली. अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शहर से बाहर निकल गया. शहर से बाहर आकर उसने एक क़ाफ़िला बनाया . ख़ुद काले कपड़े पहने, और सबको पहनाए. सबके मुंह भी कपड़े से ढाके और इमाम हुसैन बनकर कूफ़े में दाख़िल हो गया. कूफ़े वालों ने सोचा शायद इमाम हुसैन आ गए. डरे सहमें और मायूस लोगों में जान आ गई उन्हें ज़िदंगी मिल गई. ख़बर फैल गई हुसैन कूफ़े आ चुके हैं. लोग बेक़ाबू हो कर घरो से रोते-पीटते बाहर निकल आए.
इब्ने ज़्याद धीरे-धीरे ख़ामोशी से आगे बढ़ता गया और अपने फ़ौजियों से कहता गया कि इन चेहरों को ग़ौर से पहचान लो. एक एक पर नज़र रखो ये सब हुसैन इब्ने अली के तरफ़दार हैं. इधर लोग इब्ने ज़ियाद को हुसैन इब्ने अली समझ कर नारे लगा रहे थे और इस्तेक़बाल कर रहे थे. जब ये क़ाफ़िला मस्जिद के क़बीर पहुंचा तो इब्ने ज़्याद ने चेहरे से नकाब हटा दिया. लोग उसे देखकर हैरान रह गए! लोगों में ख़ौफ़ फैल गया. वो इधर-उधर भागने लगे, लोकिन फ़ौजियों ने एक-एक को क़त्ल करना शुरु कर दिया या क़ैद कर लिया. हुसैन को ख़ुश आमदीद कहने वाला कूफ़ा क़ब्रिस्तान बन गया.
मुस्लिम बिन अक़ील हानी बिन उरवा के यहां रुपोश हो गए. उनकी तलाश में जासूस लगा दिए गए. बहुत लोगों पर सितम ढाए गए, लेकिन किसी ने उनका पता नहीं बताया. दरअसल, किसी को पता नहीं था कि मुस्लिम बिन अक़ील कहां हैं. जासूसी के जाल इतने मज़बूत थे कि मुस्लिम बिन अक़ील जिस हानी बिन उरवा के यहां रुके थे, वहां फ़ौज का छापा पड़ गया. मुस्लिम पिछले दरवाज़े से निकल गए. मुस्लिम कूफ़े की गलियों में अकेले पड़ गए. अभी तक उन्हें किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन बाहर का माहौल देखकर उन्हे अंदाज़ा हो गया कि उनकी जान को कितना बड़ा ख़तरा है.मगर उससे ज़्यादा परवाह उन्हें अपने भाई हुसैन की थी जो इन हालात से बेख़बर कूफ़े की तरफ़ बढ़ रहे थे. मुस्लिम चाहते थे कि किसी तरह से कोई ऐसी राह निकल आए कि वो हुसैन को कूफ़े आने से रोक दें.
कूफ़े में भूख और प्यास के आलम में भटकते हुए मुस्लिम को एक घर नज़र आया. ये घर कूफ़े के और घरों से बिलकुल अलग था. ये घर शहर से अलग था. थकन और भूख से निढाल मुस्लिम बिन अक़ील ने डरते-डरते उस घर पर दस्तक दी. अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला . उस औरत ने पूछा कौन हो? मुस्लिम ने जवाब दिया एक परेशान हाल मुसाफ़िर. थका हूं. अगर एक रात के लिए क़याम का मौक़ा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी. सुबह होते ही निकल जाऊंगा.
बहुत थके हुए मालूम होते हो, कहां के रहने वाले हो? कहां जाने का इरादा है? आंखों से कम दिखाई देता है, रौशनी में आओ ज़रा चेहरा तो देखूं? मुस्लिम ख़ामाशी से आगे बढ़े. बुढ़िया ने सर से पांव तक मुस्लिम को देखा. किसी अच्छे ख़ानदान के चश्मो चराग़ नज़र आते हो. तुम्हे देखकर मुझे अली शेरे ख़ुदा की याद आ गई. जब वो कूफ़े में थे तो एक रोज़ उन्हें देखा था. तुम उनसे बहुत मिलते जुलते हो. मुस्लिम बोले मैं उन्हीं के खानदान से हूं वो मेरे चचा हैं. मैं मुस्लिम बिन अक़ील हूं. बुढ़िया चौंक गई या ख़ुदा तुम्ही मुस्लिम हों. मेरा नाम तौआ है. आले रसूल की परसतार हूं. मेरी ख़ुशनसीबी की तुमने मेरे ग़रीबख़ाने को ज़ीनत बख़्शी. तौआ कूफ़े के हालात से वाक़िफ़ थी. उसने मुस्लिम से कहा मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूं ,लेकिन तुम्हारा यहां कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. मुस्लिम को इत्मीनान हो गया. बुढ़िया ने पानी दिया खाने का इंतेज़ाम किया. मुस्लिम ने रात में वहीं क़याम किया, लेकिन बुढ़िया के घर में एक पोता था. उसने विरोधी लोगों को मुस्लिम के ठहरने की इत्तेला दे दी.
मुस्लिम सुबह की नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हुए थे कि हज़ारो सिपाहियों ने उस घर को घेर लिया. आवाज़ दी कि मकान को आग लगा दो. मुस्लिम सामने आए, और कहा ये घर मेरा नहीं इस बुढ़िया का. मुस्लिम पर हमले शुरु हो गए. मुस्लिम ने भी बड़ी दिलेरी से जवाब दिया.लेकिन धोके से मुस्लिम बिन अक़ील को कूफ़े में हज़ारो सिपाहियो ने मिल कर शहीद कर दिया.हुसैन का पैग़ाम लेकर आए हुए मुस्लिम शहीद हो गए. इधर हुसैन अब भी कूफ़े की तरफ़ बढ़ रहे हैं.
अगली किश्त में पढ़ें मुस्लिम की शहादत से अंजान हुसैन कूफ़े की तरफ़ बढ़ रहे थे और रास्ते में यज़ीद के लशकर ने आपका रास्ता रोक दिया, और कर्बला की पहली शहादत की ख़बर मिली. जुड़े रहें सलाम टीवी के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म से...
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