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हुसैन के आने की खबर से कूफा में कत्लेआम; रास्ते में दुश्मन ने चप्पे-चप्पे पर बिछा दी जाल

karbala War Episode-4: कर्बला की जंग के पहले बने सियासी हालात पर तीसरी किश्त में आपने जाना कि हुसैन को इराक़ के शहर कूफ़ा बुलाने का सन्देश भेजा गया, और क्यों हुसैन ने हज से एक दिन पहले मक्का छोड़ दिया था. अब आगे की कहानी जानिए कि कूफा में हुसैन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ. उनके भेजे हुए दूत का क़त्ल कर दिया गया. समर्थकों के सर कलम कर दिए गए.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jun 24, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:50 PM IST
हुसैन के आने की खबर से कूफा में कत्लेआम; रास्ते में दुश्मन ने चप्पे-चप्पे पर बिछा दी जाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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