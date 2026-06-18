Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /Muharram 2026: आशूरा के दिन क्यों रखा जाता है रोजा? जानिए 9 और 10 मुहर्रम के खास अमल और उनकी फजीलत

Muharram 2026: आशूरा के दिन क्यों रखा जाता है रोजा? जानिए 9 और 10 मुहर्रम के खास अमल और उनकी फजीलत

Muharram ki Ibadat: मुहर्रम और खासकर आशूरा का दिन मुसलमानों के लिए बेहद अहम माना जाता है. इस दिन रोजा रखने, खास इबादत करने और नेक काम करने की रिवायत है. आशूरा ईमान, इंसाफ, सब्र और नेक जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:08 PM IST
Muharram 2026: आशूरा के दिन क्यों रखा जाता है रोजा? जानिए 9 और 10 मुहर्रम के खास अमल और उनकी फजीलत
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न दौलत चाहिए, न सत्ता...72 लोगों ने 22 हजार के सामने लिख दिया कुर्बानी का इतिहास
Muharram 20261 hr ago
2
Pakistan Minority Killings2 hrs ago
3
Australian Girl Death In Pakistan3 hrs ago
4
Israeli Settlers Attack West Bank7:37 AM IST
5
Muharram 20267:22 AM IST