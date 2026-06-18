मुहर्रम और आशूरा क्या संदेश देते हैं?

मुहर्रम का इतिहास लोगों को यह सिखाता है कि हर हाल में सही बात का साथ देना चाहिए. आशूरा इस्लाम में ऐतिहासिक और मजहबी लिहाज से बहुत अहम दिन माना जाता है, जो अलग-अलग रिवायतों और इबादतों से जुड़ा हुआ है. दुनिया भर के मुसलमान रोजा, नमाज और नेक कामों के जरिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं. साथ ही वे ईमान, इंसाफ और सब्र जैसे मूल्यों से प्रेरणा लेते हैं.