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Muharram 2026: मुहर्रम का महीना सिर्फ इस्लामी नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह इबादत, नेकियों और रूहानी इस्लाह का भी एक खास मौका माना जाता है. खासकर 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद अहम है. इस दिन लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं और ऐसे अमल करते हैं, जिनका मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना होता है.
मुहर्रम और आशूरा की अहमियत सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को आज भी सच्चाई, इंसाफ और सब्र के रास्ते पर चलने की सीख देता है. दुनिया के अलग-अलग देशों में मुसलमान आशूरा के दिन खास मजहबी रिवायतों पर अमल करते हैं. इन अमलों के जरिए वे इस दिन की फजीलत को याद करते हैं और अपनी नेक इबादतों के खजाने में इजाफा करते हैं.
आशूरा का रोजा और एक साल के गुनाहों की माफी की उम्मीद
आशूरा के दिन रोजा रखने की बड़ी अहमियत बताई गई है. हदीस के मुताबिक, पैगंबरे इस्लाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अल्लाह तआला की रहमत से उम्मीद है, और आशूरा का रोजा पिछले एक साल के गुनाहों को मिटा देता है. यही वजह है कि मुसलमान इस दिन के रोजे को खास अहमियत देते हैं और इसे अल्लाह की रहमत पाने का जरिया मानते हैं.
9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखने की फजीलत
हकीम-उल-उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जो शख्स 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखता है, उसे बहुत बड़ा सवाब मिलता है. उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई शख्स इन दिनों अपने परिवार के लिए अच्छा खाना तैयार करता है, तो पूरे साल उसके घर में बरकत बनी रहती है.
इसके साथ ही खिचड़ा बनाने और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर फातिहा पढ़ने को भी बहुत मुफीद बताया गया है. इसे एक ऐसा अमल माना गया है, जो लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है.
आशूरा की रात का खास अमल
मुहर्रम के रोजों के अलावा आशूरा की रात के लिए भी एक खास इबादत का जिक्र किया गया है. बताया गया है कि इस रात चार नफ्ल नमाज पढ़ी जाए. हर रकअत में सूरह अल-फातिहा पढ़ने के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और तीन बार सूरह अल-इखलास पढ़ने की सलाह दी गई है.
नमाज पूरी होने के बाद सूरह अल-इखलास 100 बार पढ़ने का भी जिक्र मिलता है. बताया गया है कि इस अमल की बरकत से इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है और उसे जन्नत में बड़ी नेमतें हासिल होती हैं. इस अमल का जिक्र 'जन्नती जेवर' में भी मिलता है.
मुहर्रम और आशूरा क्या संदेश देते हैं?
मुहर्रम का इतिहास लोगों को यह सिखाता है कि हर हाल में सही बात का साथ देना चाहिए. आशूरा इस्लाम में ऐतिहासिक और मजहबी लिहाज से बहुत अहम दिन माना जाता है, जो अलग-अलग रिवायतों और इबादतों से जुड़ा हुआ है. दुनिया भर के मुसलमान रोजा, नमाज और नेक कामों के जरिए अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं. साथ ही वे ईमान, इंसाफ और सब्र जैसे मूल्यों से प्रेरणा लेते हैं.
आशूरा की याद यह भी दिलाती है कि इंसाफ और नेक जिंदगी की तलाश में इन तालीमात की अहमियत हमेशा बनी रहेगी. समय बदल सकता है, लेकिन सच्चाई, सब्र और अच्छे कामों की कीमत कभी कम नहीं होती. यही वजह है कि मुहर्रम और आशूरा आज भी करोड़ों लोगों के लिए अकीदत, सीख और जरिया-ए-इल्हाम बने हुए हैं.